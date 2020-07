Investigan la muerte de la novia de Pablo Cabaleiro, el Mago sin Dientes

La despachante de aduana Ana María Patricelli, novia del mediático "Mago sin dientes", fue encontrada sin vida por una de las hijas en su casa del barrio porteño de Palermo, cuando ingresó junto a la empleada doméstica de la casa.

En el caso tomó intervención la Fiscalía en lo Criminal y Correcional Número 43, a cargo de la fiscal Silvana Russi, quien abrió una investigación por muerte dudosa. Si bien en principio la causa fue caratulada como suicido, se dispuso la autopsia por algunos indicios confusos hallados en la escena del hecho.

Según el parte policial, la hija la encontró "con una bolsa negra en la cabeza" y había "pastillas y alcohol" en su dormitorio. Patricelli mantenía una relación sentimental con Pablo Cabaleiro, el mediático Mago sin Dientes, desde el año pasado.

"Ella es de perfil bajo, solo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice. Eso fue lo que me enamoró. Cuando vi que podía ser algo serio lo nuestro, empezó el noviazgo", contó hace un tiempo el Mago.

En noviembre del año pasado, Patricelli cobró notoriedad cuando denunció públicamente el robo de la caja fuerte de su departamento mientras se encontraba en Uruguay y acusó por ese hecho a una empleada. Según el testimonio de Patricelli, la mujer rompió el placard para tomar la caja y la colocó en una bolsa de consorcio envuelta en un vestido rojo para disimular.

La empleada declaró en esa oportunidad que había sido víctima de un "cuento del tío": según su declaración, la habían llamado para decirle que Patricelli había quedado retenida en el país vecino y necesitaba el dinero de la caja fuerte.

Fuente: Noticias Argentinas