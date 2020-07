Comenzaron las indagatorias en la causa por espionaje en la era Macri

La primera tanda de indagatorias en la causa por supuesto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos incluyó este miércoles preguntas sobre maniobras de seguimiento al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, informaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

Varios detenidos accedieron a responder preguntas en la ronda de declaraciones, y según pudo reconstruir Télam el temario versó sobre espionaje contra los dirigentes políticos Diego Santilli y Graciela Camaño, pero también sobre trabajos realizados para un programa de televisión y seguimientos al titular del máximo tribunal.

A partir de las respuestas, los investigadores pudieron reconstruir cómo se generaron las imágenes que fueron a parar a manos de la producción de un programa periodístico -vinculadas con pegatinas contra el periodista Luis Majul- y también cómo se siguió al presidente de la Corte.

En las respuestas de varios de los indagados se repitió el mismo patrón: señalaron que los trabajos fueron solicitados por Alan Ruiz, supuesto jefe operativo del grupo de espías, y en algunos casos con el agregado de que eran para "alguien importante" y que los pedía "la señora 8", como se conocía en la AFI a la número dos del organismo, Silvia Majdalani.

Bajo un hermetismo total, las audiencias se desarrollaban desde las 9.30 en la sede del juzgado federal 1 de Lomas de Zamora que encabeza el juez Federico Villena, en una jornada signada, además, por la detención de dos de los cinco acusados que tenían orden de captura pero no habían sido arrestados el martes, cuando se lanzaron los operativos.

Para este miércoles se programaron las indagatorias de Andrea Fermani, Mariano Flores, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Baldassarre, Denise Aya Tenorio, Belén Sáez, Jorge Ochoa y Gustavo Ciccarelli, en su mayoría ex agentes de la AFI.

Pasadas las 20 había comenzado la audiencia de Juan Carlos Rodríguez –la última del día- que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y cuya vinculación con la causa pasaría por haber conseguido informes comerciales de los espiados, según informaron fuentes de la investigación.

Otro de los imputados, Mariano Flores, confirmó en su indagatoria haber trabajado en la AFI durante ochos meses y respondió preguntas sobre las tareas que le fueron encomendadas durante su paso por la agencia, según pudo reconstruir Télam.

Todos los indagados formularon planteos de excarcelación, pero permanecían detenidos tras declarar frente ante el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona, informaron las fuentes judiciales.

Durante la tarde de este miércoles, además, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que el oficial de esa fuerza Andrés Patricio Rodríguez, imputado y detenido, "fue inmediatamente puesto en disponibilidad".

En tanto, la Policía Federal detuvo este miércoles a dos ex agentes de la AFI cuya captura había sido ordenada: Jonathan Nievas y Guillermo Matta. Nievas está señalado en la investigación como ex espía y ex policía de la Ciudad de Buenos Aires que en enero de 2016 ingresó a la Casa Rosada para reunirse con el Secretario General de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, según consta en los registros oficiales.

De acuerdo a la documentación aportada al expediente por la querella de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Nievas asistió a esa reunión junto con Javier Bustos, quien también tiene orden de detención pero aún no fue capturado.

De los 22 imputados con orden de arresto 19 ya se encuentran detenidos, y restan ser apresados Bustos, Dominique Lasaigues y Martín Terra, según informaron fuentes policiales. Este último, señalaron, presentó un pedido de exención de prisión.

Terra es el ex marido de Analía Maiorana, actual pareja del vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Diego Santilli, una de las víctimas del supuesto espionaje ilegal, e ingresó a la AFI por su vínculo de confianza con el extitular de ese organismo, Gustavo Arribas, según señalaron fuentes que conocen el vínculo.

Las indagatorias continuarán este jueves desde las 9.30 y tendrán su punto central cuando sea el turno de Susana Martinengo, la ex coordinadora de Documentación Presidencial a la que se le acreditaron reuniones con los espías en Casa Rosada en al menos 12 oportunidades durante el gobierno de Macri.

También habrá otra indagatoria de peso: la del ex director de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra, uno de los hombres fuertes de la central de espías al menos hasta 2018, cuando fue removido de ese cargo y trasladado a Chile. Y serán indagados los ex espías Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva, todos reclutados por el también citado Jorge "Turco" Sáez, quien está señalado como el referente del grupo acusado de hacer tareas de inteligencia ilegal.

