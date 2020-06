Rechazan postergaciones en el juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó

La Comisión de Apoyo Juicio Ituzaingó Causa Madre rechazó y repudió este viernes "cualquier intento por parte de la Cámara 12ª del Crimen de postergar el inicio del juicio por las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo" hasta el año 2021.

En un comunicado que se dio a conocer a finales de esta semana, señalaron que el reclamo se mantiene desde hace 18 años y que, desde entonces, "se sigue sufriendo las consecuencias de las fumigaciones, aún hoy hay vecinos que se enferman de cáncer y niños que nacen con mal formaciones".

"No admitimos que los afectados por el delito de contaminación no sean resarcidos civilmente por el daño que les han causado y les siguen causando ya que no hay seguimiento ni tratamientos médicos", señalaron, a la vez que denunciaron que las dilaciones y postergaciones que viene sufriendo el inicio del juicio son parte de "una estrategia que busca garantizar la impunidad de los responsables".

"La Cámara 12ª ha demostrado su parcialidad cuando en diciembre del 2019 dejó fuera de la causa a 15 de los 35 querellantes, entre ellos al grupo de Madres de Ituzaingó", recordaron.