Lecturas en torno al libro

Los autores no escriben libros

Nuevos aportes a la historia de la edición

El título del libro toma la posta de una frase dicha por Roger Stoddard quien dijo que “los autores no escriben libros”, sino que escriben textos. El objetivo es puntualizar la labor de los editores en el mundo del libro, una labor muchas veces invisibilizada pero fundamental, entre otras, que permite que los libros lleguen a las librerías.

Para comprender qué es un editor en su complejidad y analizar esta actividad en nuestros días conviene hacer un ejercicio de historización para encontrar sus particularidades y evoluciones. José Luis de Diego lo hace tomando el desarrollo histórico de la edición en Argentina y Latinoamérica, desde los primeros grandes proyectos editoriales que marcaron el rumbo y formaron parte de la edad de oro de la edición local y latinoamericana, pasando por casos particulares como lo fue el de Santiago Rueda, que ostenta el privilegio de ser el editor en publicar la primera traducción de Ulises de Joyce y analizando los catálogos de las editoriales que se destacaron por su impronta americanista como Ercilla, Monte Ávila, Sudamericana y el CEAL entre otros, hasta llegar a nuestros días y pasar a enumerar una serie de proyectos actuales.

Pero el análisis que vuelca en sus estudios también busca indagar profundamente en los modos de funcionamiento de las editoriales de antes y de la actualidad en la que se da un doble fenómeno: La concentración del mercado y el surgimiento de proyectos independientes. Por un lado, los pormenores de cómo grandes conglomerados absorben competidores menores y por otro las editoriales independientes con una gran diversidad de propuestas que encuentran como vía de crecimiento la unión de carácter solidario de sus proyectos.









Los autores no escriben libros

Nuevos aportes a la historia de la edición

José Luis de Diego

Colección Scripta Manent

Ampersand

224 páginas

22 x 15,5 cm

ISBN: 9789874161291

Érase una vez la lectura

Una nueva colección de Eduvim con un formato de libros pequeños con ensayos breves y de carácter experimental. Hasta ahora solo presentaron dos libros en la colección: “Escribir palabras ajenas” de Pablo Ingberg y “Érase una vez la lectura” de Carlos Skliar, educador y escritor que en este libro reflexiona sobre la lectura.

Skliar toma un concepto que desarrolla en torno a la lectura, la fragilidad: “esa débil y sonora intimidad de cada una, de cada uno, no desea otra cosa que experimentar lo pequeño más acá de toda verdad altisonante, más allá de toda fácil somnolencia (...)” y ahí encontrar en la lectura lo que no somos pero que se convierte en potencia y nos lleva a pensarnos a nosotros mismos.

Una pregunta que gira en estos tiempos: ¿Para qué leer? En un mundo en el que rigen las finalidades y el provecho, la lectura reluce una rara virtud: “su indiscutible inutilidad”. Pero lo dice como elogio porque no puede medirse en esos términos. La lectura pone en juego la experiencia de la alteridad planteando mundos imprevisibles.

Por último una pregunta, otra más, sobre la lectura: ¿Se puede enseñar a leer? Este interrogante busca responder si es posible transmitir la pasión por la lectura, un proceso que puede caer en reforzar actitudes contrarias a las anheladas. Transitar por la experiencia de leer entraña, nuevamente, una fragilidad que se vive como una experiencia tan única como fortuita.







Érase una vez la lectura

Carlos Skliar

Colección Desvíos

Eduvim

104 páginas

17 x 11 cm

ISBN: 9789876995863

Las interrupciones

Un escritor se dispone a su oficio. Tiene una idea en mente pero este no es su día, o tal vez sí lo es pero de un modo un poco más complicado o revuelto. La inspiración llega pero no es lo suficientemente firme y no soporta la más mínima distracción. Aparece una mosca y desencadena la primera de una serie de distracciones que no permite que el escritor en cuestión canalice su historia. Tal vez el escritor no está lo suficientemente convencido de lo que está creando o puede ser que no encuentre aquello que lo impulse a continuar luego de que ocurra una nuevo interrupción: Una llamada de la abuela, o un novio despechado, el monstruo más aterrador, un personaje de cuento clásico o la mosca otra vez que vuelve a hacer de las suyas.

Una historia tras otra se suceden sin que pasen del planteo inicial pero el escritor no parece incomodarse demasiado con estos eventos, es tozudo y continúa con su trabajo narrativo inconcluso.

Así como cada nueva frase da un nuevo comienzo, las ilustraciones se montan como viñetas de escenas caprichosas que abordan las diferentes temáticas, personajes y situaciones disparatadas de esta historia que parecen muchas pero que en realidad es una sola: la del escritor lidiando con personajes que son la continua fuente de inspiración para una y otra y otra historia más. La clave es disfrutar del trayecto discontinuo y reiterativo a partir de una narración que se atreve a ser diferente y desafiante sin perder el buen humor.







Las interrupciones

Nicolás Schuff / Mariana Ruiz Johnson

Galería Editorial

48 páginas

23 x 17 cm

ISBN: 9789874727305

