Estatales cordobeses se movilizaron contra la reforma jubilatoria

Los trabajadores estatales llevaron adelante una caravana durante la jornada del viernes para rechazar el ajuste jubilatoria aprobado por la Legislatura de Córdoba hace dos semanas atrás.

Además, la CGT cordobesa sumó entre los reclamos de la jornada de lucha el repudio a "los ataques que en todos los frentes, a la sombra de la pandemia, han llevado adelante algunas patronales y el propio Estado". Con esas palabras lo manifestó el titular del SEP, José Pihen, minutos antes de dar comienzo al recorrido al que se sumaron las columnas de trabajadores que transitaron por las calles de la capital provincial.

“Entiendo que muchos compañeros querían llevar adelante una medida con más ruido y más presencia en las calles, pero cuando diseñamos esta jornada de lucha, lo hemos hecho pensando que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Desde la CGT apoyamos todas las medidas de protección a la vida y a la salud que se están implementando en la pandemia. Pero no vamos a dejar de expresarnos”, aseguró el titular de la CGT-Regional Córdoba.







El también legislador de Hacemos por Córdoba afirmó que hay “un porcentaje de entre el 20% y el 30% de trabajadores de la administración que no aportan a la Caja de Jubilaciones”. “Yo no digo que resolverían el déficit, pero me parece que corresponde que alguien haga los números y nos diga cómo sería la situación si todos los que hoy son becarios aportasen lo que corresponde. Por eso también ratificamos nuestro rechazo al trabajo precario en el Estado y no vamos a cesar en la búsqueda de que todos terminen blanqueados y en planta, como corresponde”, aseguró en la previa a la caravana que se llevó adelante en la jornada del viernes.

Además de los estatales cordobeses en la capital, también llevaron adelante jornadas de lucha las seccionales de la CGT en Río Cuarto, Villa María, Bell Ville y San Francisco.