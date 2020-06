El Presidente anuncia en conferencia la extensión del aislamiento social

El presidente Alberto Fernández anunciará este jueves la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. El Gobierno nacional confirmó que el mensaje comenzará pasadas las 20 horas y se estima que el mandatario extendería la cuarentena por 15 días más. Los anuncios volverán a concentrarse en la prevención en los grandes conglomerados urbanos, con disposiciones locales que quedarán bajo el análisis de los gobiernos provinciales.

En ese sentido, Fernández encabezó este jueves una videoconferencia con gobernadores, en la que se analizó la situación epidemiológica frente a la pandemia y se dispusieron los lineamientos de la próxima fase de distanciamiento, que se mantendrá con diferencias entre el interior y el Amba. El mandatario nacional también recibió al comité de expertos que lo asesora en medio de la pandemia, antes de anunciar la nueva prórroga de la cuarentena hasta el próximo 21 de junio.

Se estableció que a futuro "el interior se diferencia" del Amba, pero sin dejar de tener en cuenta que la idea es no "relajarse", ya que consideran que "es falso que el tema ya pasó". "El virus está circulando y todavía no entramos al invierno. No sabemos cuándo va a ser el pico", evaluaron durante la reunión.

El caso que tomaron como referencia fue el de Necochea, donde se dio un "baby shower clandestino", y expresaron: "Estaba todo bien y hasta mostraban gente en la playa. Ahora tienen mas de 50 casos. Todos estamos en riesgo". Incluso, advirtieron que, "aunque pasen los días sin casos, un solo infectado puede provocar una calamidad". "La cuarentena es larga, la gente se cansa, pero la prioridad es salvar vidas. y fue un éxito el cumplimiento de todos los argentinos", señalaron durante la videoconferencia.

Cada gobernador expuso sobre la situación de su provincia y comentó las experiencias en lugares donde aparecieron casos y se debió volver para atrás con las flexibilizaciones.

Representaron al Gobierno, además del Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; en tanto que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, participó de manera remota.

Luego, el mandatario nacional recibió al comité de expertos compuesto por asesores médicos y científicos, para analizar la situación de la pandemia de coronavirus COVID-19 horas antes del anuncio. A esa reunión, se sumaron la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, y Gustavo Lopardo.

Fernández estuvo en ese encuentro junto a Cafiero, González García; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Fuente: Noticias Argentinas y Télam