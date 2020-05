La oposición no participa de la cuarta sesión especial del Concejo Deliberante

Los presidentes de los bloques opositores del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba; Fuerza de la Gente, Córdoba Cambia, Evolución Radical, Unión Cívica Radical, Frente de Izquierda y Encuentro Vecinal informaron esta tarde que después de participar de manera presencial en la reunión de labor parlamentaria, no estarán presentes en la Cuarta Sesión Especial del Concejo Deliberante, que se desarrollará de manera virtual.

“Reiterando lo manifestado anteriormente solicitaron la necesidad de volver a sesionar bajo el régimen de sesiones ordinarias, ya sea en forma virtual o presencial. Consideran que en el marco pretendido por el oficialismo se está avasallando el derecho a Sesiones Ordinarias como lo estipula la Carta Orgánica, ya que las Sesiones Especiales del art. 33 del Reglamento Interno son todas las que se celebran fuera de los días de prefijados”, señalaron en un comunicado difundido en la tarde del viernes, luego de una “caliente” reunión de labor parlamentaria.

Los bloques opositores acusan al oficialismo de “escudarse en la pandemia” y “bajo una interpretación antojadiza del reglamento interno” poner al órgano deliberativo capilatino “en un marco de ilegalidad en el que solo se aprueban las Ordenanzas enviadas por el departamento Ejecutivo”. En su descripción de los acontecimientos que motorizaron la posición conjunta de este viernes, los opositores destacaron que se encuentran presentados más de cien proyectos sin tratamiento en Comisión utilizando la pandemia como excusa.

Olga Riutort

“Más que una apelación a los legisladores para que pidan subsidios nacionales para el transporte, el intendente Llaryora debe pensar en dar de baja los contratos de concesión ya que el servicio no está funcionando. Necesitamos soluciones concretas que mejoren de una vez por todas la movilidad de los ciudadanos (…) El gobierno municipal quiere ahora sacar una ordenanza para sustituir el Consejo Económico y Social por una mesa de diálogo. Rechazamos de manera contundente esta medida, porque no incluye a los sectores gremiales y al Concejo Deliberante que son claves para definir políticas económicas y sociales ordenadas”.

Laura Vilches

"Nadie votó al peronismo cordobés para cerrar el Concejo o volverlo más antidemócratico de lo que ya es. El objetivo del PJ cordobés es votar a libro cerrado ordenanzas que atacan a los trabajadores como vimos en el caso de los municipales, o que benefician a los empresarios, como pretenden hacerlo hoy, ya que lejos de revocar la concesión a las multimillonarias empresas del transporte, piden más subsidios a la nación para beneficiarlas. Nosotros hemos manifestado mediante nota al intendente que debe dar de baja los contratos con las prestararias por su incumplimiento y estatizar el servicio, bajo gestión de los trabajadores y control de los usuarios, garantizando, obviamente, todos los derechos laborales. Pero lo que pretende continuar haciendo el PJ es tan escandaloso que hasta los ex oficialistas del radicalismo que gobernaron con la mayoría automática en el concejo, se alarman de la arbitrariedad en la interpretación del reglamento, a pesar de tienen muchas coincidencias en el fondo de las cuestiones con las medidas propuestas por Llaryora".

Rodrigo De Loredo

"La interpretación que el oficialismo le da a las sesiones especiales es directamente anulatoria del reglamento interno y vacía de todo sentido del rol que estamos llamados a cumplir en el parlamento de la ciudad de Córdoba. Imposibilita conocer las políticas públicas implementadas, observarlas, discutirlas o difundirlas. La emergencia sanitaria está siendo utilizada para configurar un gobierno que no necesita rendir cuentas de nada a nadie, acrecentando el peligro de los autoritarismos y el oscurantismo en una gestión. Este gobierno delegó las decisiones del intendente en Secretarías que emiten resoluciones administrativas que no son publicadas ni en un boletín oficial, que por la pandemia se decidió interrumpir, ni en los portales de gobierno abierto que ordenó bajar. El Concejo Deliberante sólo ha tenido dos sesiones ordinarias desde el 10 de diciembre y en la multiplicidad de sesiones excepcionales se le dio al Ejecutivo las más amplias facultades que en su historia un intendente tuvo”.

Juan Pablo Quinteros

“En un hecho inédito todos los bloques que conforman la oposición política de la Ciudad de Córdoba acordamos no convalidar con nuestra presencia una nueva sesión viciada de nulidad. Este planteo fue elevado en reiteradas oportunidades a las autoridades del cuerpo y, pese a ello, continúan en una mecánica que dista en mucho del funcionamiento institucional que un cuerpo deliberativo requiere. Más ilógico aún resulta que los proyectos que se pretenden tratar en el día de la fecha contaban, en la cuestión de fondo, con el acompañamiento de la fuerza política que represento. Por otra parte resulta evidente que el oficialismo no quiere receptar el pedido de convocaría del Consejo Económico y Social (previsto en la COM) que las fuerzas opositoras venimos solicitando desde el comienzo de la pandemia. Respecto a la resolución que refiere a los subsidios del transporte, es pública y conocida la postura adoptada por este Concejal en relación a la inequidad histórica de los mismos. Debe quedar absolutamente claro que la pandemia que nos castiga no puede ser la excusa perfecta para llevar adelante acciones de gobierno que rozan la arbitrariedad y el autoritarismo”.

