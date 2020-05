El Concejo Deliberante sesiona este viernes con foco en el transporte

La cuarta sesión especial, en formato virtual, del Concejo Deliberante de Córdoba se desarrollará este viernes desde las 16, con foco en la situación crítica del sistema de transporte urbano de pasajeros.

En la audiencia se tratará una resolución vinculada a los subsidios nacionales, dirigida al Poder Ejecutivo Nacional para solicitarle que se asignen mayores recursos ante la extrema situación en la que se encuentra el servicio en la ciudad.

La iniciativa intenta paliar la inequidad en la distribución de los subsidios federales al sistema de transporte y se enmarca en un reclamo colectivo de varias provincias que atraviesan situaciones similares.

El proyecto, además, solicita a la Legislatura de Córdoba que instruya a los Senadores y solicite a los Diputados Nacionales por Córdoba que impulsen acciones, acompañando lo ya mencionado.

“Es injusto que en el interior cueste el boleto 30 pesos, y en Capital la mitad. No es que los empresarios del interior saben cómo ser empresarios, y los intendentes del interior no saben gestionar. Nosotros no queremos que los de Capital paguen más caro, queremos que todos paguen lo mismo. Necesitamos un acuerdo federal. Un buen servicio para todos”, argumentó al respecto el intendente de Córdoba, Martín Llaryora.

Asimismo se solicita la incorporación de la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE) a ser receptora de los subsidios nacionales, y se invita a los deliberativos de las grandes ciudades del interior del país a que se expresen en igual sentido.

La grave situación en el transporte la padecen Córdoba y otras ciudades importantes como Rosario, Paraná, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, Villa Mercedes, Bariloche, Resistencia y General Roca.

Noticia relacionada: