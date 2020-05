Borussia Dortmund no le renovará contrato a Gotze por uso excesivo de Tik Tok

Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, anunció que el contrato del atacante no será renovado. - Foto: gentileza.

Después de casi seis años de haber sido el ídolo del fútbol alemán por convertir el gol que en la Argentina va a doler toda la vida, el presente de Mario Gotze es bastante diferente al que uno hubiese imaginado tras Brasil 2014.

Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, anunció que el contrato del atacante no será renovado, por lo que a partir del 1 de julio será jugador libre. Hace tiempo ya que Gotze no es una pieza importante del equipo germano, y sumado a eso, su perfil en redes sociales (tiene 8.4 millones de seguidores en Instagram) fue lo que terminó de decidir por su salida del club. Es decir, no tuvo uso responsable de sus redes sociales, le dio más prioridad que a los entrenamientos y terminó pagando las consecuencias.

Según Bild, uno de los medios más importantes de Alemania, uno de los tantos TikTok publicados junto a su novia, en el que se mostraban primero con una ropa y después se la intercambiaban, fue el detonante. En el Borussia creyeron que ya se volvió más importante su estilo de vida y sus redes, antes que su carrera futbolística.

Lo cierto es que el alemán deberá buscar nuevos rumbos, y habrá que ver si algún equipo de primer nivel intenta recuperar su mejor versión o si deberá apostar a clubes de menor orden.