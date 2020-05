Piden que Siciliano dé explicaciones al Concejo sobre el paro de transporte

La concejal Laura Vilches (Frente de Izquierda) presentó un proyecto de citación para que el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, dé explicaciones a los ediles sobre el paro de transporte urbano.

El pedido, que lleva el número 8504/C/20, se enmarca en la jornada 14 de paro de colectivos que atraviesa la ciudad, ante el reclamo salarial por parte de UTA a las empresas.

"Vemos una municipalidad muy rápido y ágil para decretar emergencias o recortar salarios, pero que dilata y no da respuestas a los trabajadores. El reclamo de las y los trabajadores es mínimo y elemental, que le paguen la totalidad del salario adecuado”, señaló Vilches.

La concejal también agregó: "El intendente Llaryora no da la cara, no da respuestas concretas, y habla a través del Secretario Siciliano en declaraciones que son una verdadera vergüenza. De ningún modo los choferes ponen en riesgo la salud pública, fueron trabajadores indispensables pero los vilipendiaron y buscan humillarlos. Que Siciliano venga a dar explicaciones y deje de hacer shows mediáticos que no solucionan el problema a los trabajadores ni a los vecinos”.

Este jueves, un centenar de choferes protestaron por las calles del centro de Córdoba a pesar del aislamiento obligatorio. Aunque lograron reunirse con el secretario de Movillidad de la Municipalidad, Marcelo Mansilla, el conflicto no tiene una solución visible a corto plazo.

