Amado Boudou continuará en prisión domiciliaria

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió este lunes del pedido para que el ex vicepresidente vuelva a la cárcel de Ezeiza por el caso Ciccone.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca desistió este lunes del pedido para que el ex vicepresidente Amado Boudou vuelva a la cárcel de Ezeiza por el caso Ciccone. De Luca no sostuvo la apelación que había hecho su colega Marcelo Colombo contra la decisión del juez Daniel Obligado, que le había concedido hace semanas la domiciliaria al ex vicepresidente.

De esta forma, la domiciliaria de Boudou queda firme y sólo podría revertirse si la Corte Suprema lo dispone, y de esa forma volvería a la cárcel. Es que al otorgarle la domiciliaria, el juez Daniel Obligado consideró que la condena no estaba firme, porque faltaba la decisión de la Corte, y que Boudou, además, corría riesgo de contagio frente al coronavirus en el penal de Ezeiza donde estaba detenido.

"Siendo que el grupo familiar de la compañera del encausado reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar. Boudou, a su vez, tiene dos hermanos, pero uno reside en el interior y con el otro no mantiene vínculo (lo cual surge del informe socioambiental). En estas condiciones, el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre", dijo el magistrado al disponer que Boudou obtuviera la domiciliaria, con una tobillera electrónica.

De Luca desistió de pedir la marcha atrás con este beneficio, porque lo decidido por Obligado "no satisface el requisito de ser una resolución equiparable a sentencia definitiva". "La prisión preventiva no cesó, sino que su efectividad fue morigerada por la modalidad de arresto domiciliario", agregó el fiscal.

Fuente: Noticias Argentinas.

Noticia relacionada: