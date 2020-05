En medio de la emergencia sanitaria, en Arroyito despidieron a siete médicos

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Hospital Dr. Carlos Rodríguez en la localidad de Arroyito, echó a siete traumatólogos y la decisión fue comunicada a través de un mensaje de texto, según denunció Andrés Milanesio, presidente de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Córdoba (SOTC)

Los médicos fueron notificados para que "el lunes siguiente terminen su actividad laboral" y el motivo que les dieron desde el nosocomio es que se "vencía un contrato de locación" en uno de los servicios de salud del lugar, precisó Milanesio, en declaraciones a Cadena 3.

"Es un servicio que viene funcionando hace 12 años y, por el vencimiento del contrato de locación, se terminó con el trabajo de estos médicos de un día para el otro", precisó el titular de Sotc.

Milanesio también explicó que la Municipalidad de Arroyito dijo haber "tercerizado el servicio" en otras clínicas de Arroyito. "No tengo en claro cómo se va a desarrollar esa actividad. Nosotros jamás dejaríamos a un paciente sin atención si nos brindan el lugar para hacerlo. Es un despido inexplicable de un servicio de traumatología. La Municipalidad dice que ha tercerizado el servicio en clínicas de Arroyito, pero eso no nos consta. No sabemos cuál es el arreglo", agregó.

Noticia relacionada: