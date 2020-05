UNC: desarrollarán un test rápido de Covid-19 con nanopartículas de plata

Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollarán un test rápido de Covid-19 con nanopartículas de plata. Se trata de una de las ocho iniciativas presentadas por la Casa de Altos Estudios en el marco de la pandemia y que fue aprobada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

La propuesta recibirá un financiamiento de aproximadamente dos millones de pesos. Como la técnica permite detectar la presencia del virus en lugar de los anticuerpos, no conlleva riesgo de falsos positivos. Años atrás, la técnica fue probada exitosamente con la artrítis reumatoidea y en la detección de gluten en alimentos.

El trabajo, valorado por su originalidad, fue publicado en revistas internacionales. La idea es aplicar el mismo principio en la detección del virus SARS-CoV-2, que mantiene en alerta a todo el mundo.

¿Cómo se realiza el procedimiento?

El procedimiento requiere, como primer paso, separar nanopartículas de plata que –vistas a través de un espectrofotómetro (de UV visible) y suspendidas en agua– presentan un color amarillo intenso. Luego se las coloca junto a muy pocas moléculas que tienen la capacidad de unirse a los anticuerpos específicos contra las proteínas del virus (este proceso se llama “funcionalización”).

Al ser mezcladas con los anticuerpos, la intensidad del color amarillo disminuye considerablemente. Finalmente, para saber si la persona está infectada, se realiza el mismo ensayo en presencia de las proteínas del virus, que pueden encontrarse en muestras de saliva o suero del paciente.

Si la coloración amarilla aumenta su intensidad, significa que los anticuerpos se unieron a la proteína del virus y la persona está enferma. Por el contrario, si la intensidad del espectro de luz visible no se modifica, el resultado es negativo.

“Se funcionalizan nanopartículas de plata y se las juntan con el anticuerpo específico de la proteína del virus, formando unas estructuras que se llaman dímeros, es decir, uniéndose de a pares, generando una estructura tipo ‘sándwich’”, destacó Eduardo Coronado, director del proyecto, según señala el sitio UN Ciencia.

Vale destacar que las nanopartículas de plata, al presentar una coloración amarilla de distinta intensidad, tienen una función clave, dado que las proteínas del virus son incoloras.

“Esto genera, desde el punto de vista óptico, que disminuya la intensidad del color amarillo. Pero si se hace lo mismo en presencia de las proteínas del virus (el antígeno), estas se unen con los anticuerpos y evitan que se formen los dímeros. Entonces, la intensidad de la luz, en vez de disminuir, aumenta considerablemente, dependiendo del nivel de concentración de virus”, completó.

Un aspecto central de esta técnica desarrollada por los investigadores de la UNC es que detecta el virus, no los anticuerpos. De esta manera, se podría convertir en un test rápido mucho más seguro y confiable, que no arroja “falsos positivos”. “Con este procedimiento –asegura Coronado– se podrá identificar a la persona infectada y que quizás aún no desarrolló anticuerpos”.

Los únicos insumos onerosos para desarrollar estos diagnósticos son los anticuerpos de COVID-19, que deben ser importados, dado que no se producen todavía en el país.

Miembros del equipo de investigación