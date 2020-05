El cordobés Cardetti recordó a Ramón Díaz y no fue de la mejor manera

El ex delantero de River criticó duramente al entrenador, ya que no lo tenía en cuenta en la etapa que lo dirigió en la entidad de Núñez.

- "Todo lo que no me gusta hacerle a un jugador es lo que me hacía él a mí", sentenció Martín Cardetti.

"Yo nunca estuve en los planes de Ramón Díaz, todo lo que hice en River fue por mis compañeros y por pelearla día a día", recordó el ex delantero, oriundo de Alcira Gigena, Martín Cardetti.

El "Chapulín" fue entrevistado en el programa Crack Deportivo y contó: "Ramón traía al que más goles hacía, al mejor defensor. Por ahí llevaba 10 jugadores por temporada y jugaban 3 o 4 nada más. Como entrenador, todo lo que no me gusta hacerle a un jugador es todo lo que me hacía Ramón Díaz a mí. Al jugador hay que hablarle de frente y si no está en tus planes hay que decírselo. Hay que respetarlo, cosa que no sentía de Ramón para mí".

Además añadió: "Es muy elogiable de Gallardo que siempre le venden jugadores y trae poco. Esa es la gran diferencia que veo con Ramón, porque él llevaba un montón de jugadores. Ramón hizo las cosas muy bien y nadie puede decir nada, pero es difícil igualar todo lo que hizo Gallardo. Ganó muchos títulos internacionales y le dio un toque diferente al club".