Dólar: un deporte nacional exceptuado de la cuarentena

En las últimas semanas, la agenda económica estuvo signada por la disparada de las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos o bursátiles; el caso más paradigmático fue el del CCL, llamado por los reptiles de la City como “contado con liqui”, que tocó un nuevo récord al aumentar 4,6% y llegar a los $113,34, pese a las medidas implementadas desde el Estado para desalentar estas operaciones.

Sin éxito hasta el momento, la Comisión Nacional de Valores, organismo oficial encargado de controlar al sector extra bancario financiero, estableció límites a la tenencia de monedas extranjeras en poder de los Fondos Comunes de Inversión; mientras que el Banco Central resolvió subir la tasa de pases para remunerar mejor a los depósitos intentando evitar que se valoricen en circuitos que conducen inevitablemente hacia la fuga de capitales.

Desde los medios de difusión hegemónicos, en cuyas salas de redacción anidan los intereses del establishment económico, aducen que la disparada de las cotizaciones de los dólares paralelos responden al “endurecimiento del cepo”, al atraso del tipo de cambio oficial, y también están quienes sostienen que la elevada cotización del CCL es una respuesta del mundo de las finanzas a la inestabilidad económica, la emisión monetaria y a la eventual inflación que esto generaría.

De cualquier manera, la brecha cambiaria entre el precio oficial y las paridades alternativas continúa ampliándose. Debemos retrotraernos a septiembre del 2014 para encontrarnos con una brecha en torno al 70% entre el dólar mayorista y las cotizaciones paralelas.

Si bien algunos economistas consultados no descartan que estos movimientos puedan estar emparentados con la reestructuración de la deuda que el Gobierno está negociando con sus acreedores privados; otros descartan esta posibilidad al considerar poco agresiva a la renegociación y asumen, por el contrario, que la disparada de los dólares paralelos obedecen a que se combina que las empresas están muy posicionadas en pesos con la vocación de fugar de gran parte del establishment económico.

El circuito del CCL

En una disertación virtual publicada recientemente por la CTA y organizada por su secretaría de relaciones internacionales en torno al impuesto a la riqueza y grandes fortunas, el ex titular del BCRA, Arnaldo Bocco, alertó sobre la consolidación de una ingeniería financiera constituida por sociedades de Bolsa y no muchos fondos de inversión que administra grandes masas de recursos de las empresas de mayor facturación del país que van desde petroleras, automotrices, servicios médicos, entre otras. Este sector extrabancario “maneja la crema del negocio de las corporaciones”, y si bien no dispone de un volumen de recursos mayor al del sistema bancario, “maneja la plata más caliente que hay en el sistema”.

Uno de los mecanismos empleados por este sector, posibilitado por el CCL, consiste en canalizar los excedentes en pesos de grandes empresas tomados en caución, invertirlos luego en fondos comunes de inversión que usan esos depósitos para ir a la Bolsa y comprar acciones o títulos ADR denominados en dólares (como pueden ser títulos públicos o las acciones de compañías que cotizan simultáneamente en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el de Nueva York, caso de YPF, Banco Galicia, Tenaris, Banco Macro, entre otras) para luego venderlos en el mercado neoyorquino a cambio de moneda norteamericana que se depositan en cuentas fuera de la Argentina. Las Sociedades de Bolsa cobran comisiones para facilitar esta transacción que significa un servicio financiero para sortear los controles cambiarios locales y sacar divisas al exterior.

La vocación fugadora de la burguesía y los sectores rentistas del país persiste pese a ciertas medidas de control implementadas por el Gobierno que asumió el 10 de diciembre del año pasado.

De modo tal que lo que evidencia el calentamiento de este tipo de cambio paralelo es, por un lado, la creciente demanda de los títulos ADR que hace que aumente su precio; mientras que por otro lado pone de manifiesto la creciente fuga de pesos del circuito económico hacia dólares depositados afuera en un contexto de penuria económica producto de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.

La vocación fugadora de la burguesía y los sectores rentistas del país persiste pese a ciertas medidas de control implementadas por el Gobierno que asumió el 10 de diciembre del año pasado. Recordemos que durante los últimos cuatro años el excedente económico se despilfarro mediante medidas desregulatorias.

Como fueron la suspensión de los requerimientos y obligaciones para las inversiones en dólares estadounidenses y la elevación del tope de atesoramiento por cada persona física y jurídica a dos millones de dólares mensuales. En el mismo sentido, a tan solo una semana de sentarse en el sillón de Rivadavia, Mauricio Macri ya había anunciado el fin de las restricciones cambiarias.

Medidas que habían sido implementadas por el gobierno kirchnerista en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio, luego que se fugaran más de 11 mil millones de dólares, en solo cuatro meses; lo que equivalía al 25% de las reservas del BCRA en ese entonces.

La desregulación cambiaria y las libertades financieras implementadas por Cambiemos significaron que el atesoramiento de dólares llegara a casi u$s90 mil millones, pese a la implementación de control sobre la compra de divisas a partir de octubre del año pasado, mientras que otros tantos millones descansan en cuentas en el exterior. Naturalmente, estos recursos generados por la producción y trabajo de los argentinos, al ser canalizados hacia circuitos especulativos y fugados al exterior, terminan fuera de la economía y de la ecuación: dinero, capital, trabajo.

Sin lugar a dudas este es uno de los motivos que explica los bajos niveles de inversión que existen en la economía argentina, en donde el crédito al sector privado es del orden del 8% del PBI.

