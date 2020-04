Docente cordobesa que murió de neumonía contó su "calvario" en Twitter

La muerte de Liliana Giménez, una profesora de literatura cordobesa que enseñaba a las presas de Bouwer a escribir poesía, no puede encuadrarse en las que se suman por coronavirus. O tal vez sí, pero desde otro lugar. Desde aquel donde los médicos y las guardias, demoran la atención a quienes no dan positivo en un test, o que no presentan todos los síntomas propios de dicha enfermedad, o son atendidos "por encima", y medicados de forma irresponsable.

Liliana comenzó sintiendo síntomas el 27 de marzo. No tenía Covid-19, eso lo supo a los 9 días, cuando la internaron en una clínica de La Falda, donde murió al día siguiente.

Desde el primer momento contó su caso en las redes, compartiendo primero un poco en tono de broma y sarcasmo lo que le pasaba, y sin imaginar el desenlace fatal que le esperaba.

Actualización: Anoche 39,6 pese al paracetamol. Dice Apross que aumente la dosis, pero que NO VAYA a los centros de salud. No califico para covid19. — 💚Lilipad💚 (@414us_) March 31, 2020

En los mensajes que posteó estos días contó que desde la obra social Apross le pedían que no fuera a los centros de salud porque no calificaba para Covid-19, y además le indicaban aumentar la dosis de paracetamol.

El 3 de abril, Liliana contó: “Hace tanto que estoy en la cama que cuando hago dos pasos se me acalambra el gemelo”. Más tarde agregó: “¿Ocho días me llevó que un médico se acercara? Por el tema coronavirus, si tenés fiebre 'esperá por otros síntomas' y estamos empezando. Fleming cómo te amo”. Le habían recetado antibióticos y le había bajado un poco la fiebre. “Espero que no sea como el chiste de a ese que le enseñaban como suavizar la noticia de una muerte”, siguió.

En otro posteo más tarde, subió: “Logro del día: subí a la terraza”. Pero horas después volvió a levantar temperatura y ahí escribió su último tuit: “Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos”.

Su marido la llevó a la Clínica Privada de La Falda, donde le hicieron una placa de tórax y vieron que sus pulmones estaban casi tomados por completo. A su familia le dijeron que era por una neumonía. Murió horas más tarde, el 7 de abril. Su familia está a la espera de tests complementarios (el primero dio negativo por coronavirus). Y el cuerpo ya se mandó a cremar.

Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos. — 💚Lilipad💚 (@414us_) April 6, 2020

Elizabeth Auras, su mejor amiga, fue quien contó en Twitter que Liliana había fallecido, a la vez que denunció al sistema de salud. “Se murió mi amiga del alma @414us_ 44 años. No sé si fue el puto coronavirus o el nefasto sistema de salud. Lo que sí sé, es que no es justo. No es justo”.

Liliana enseñaba literatura en el penal femenino de Bouwer, donde impulsó la revista Rotas Cadenas, un proyecto por el que obtuvo un premio de educación en contextos de encierro que la llevó a exponer en Guadalajara, México. Uno de sus mayores orgullos era el camino que recorría junto a sus alumnas de la cárcel y que puede leerse aquí: https://revistarotascadenas.wixsite.com/edicion2019.

Desde Apross comentaron a La Nueva Mañana que se está investigando el hecho. "Hemos solicitado a los sectores y prestadores de salud intervinientes los informes respectivos. Estamos esperando todo del sector público y privado donde se asistió", explicaron.