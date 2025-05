Luego de varios meses de idas y vueltas, modificaciones, informes, recorridos por los barrios y movilizaciones de vecinos, el polémico proyecto de seguridad impulsado por la gestión municipal actual de Villa Allende, se trató en una álgida jornada en el Concejo Deliberante y finalmente fue aprobado. El voto positivo de la mayoría de los concejales fue resultado de una intensa discusión y gritos tanto de vecinos presentes como del bloque opositor. Cabe destacar que, de los 11 concejales, el oficialismo cuenta con la mayoría (seis en total) por lo que al momento de la votación, los votos positivos estaban asegurados. A sala llena, un gran número de vecinos se acercaron al recinto para escuchar atentamente la sesión. Llegaron con carteles que decían “no al encerramiento”, pancartas con caras de concejales e hicieron pública nuevamente su disconformidad con la iniciativa.

"Si sacan lo de los portones, es un proyectazo"

El punto con mayor rechazo es el que tiene que ver con la colocación de los portones. Martín Gómez, concejal de Hacemos Unidos por Villa Allende expresó: “Nadie está en contra de la seguridad. Si sacan lo de los portones, es un proyectazo. No hay que pararse en la cuestión represiva, no puede no tener desarrollo humano”. Por su parte, Marta Banegas de Elegí Villa Allende exclamó: “Nos quieren encerrar y hacer creer que vamos a vivir en Las Delicias”.

Desde el bloque oficialista, explicaron que estuvieron recorriendo los barrios escuchando a los vecinos. “Sabemos que es un proyecto muy polémico, no estamos imponiendo nada por eso lo hacemos con el registro de oposición. Cada punto conflictivo, lo eliminamos. Queremos ser una ciudad que innove y dejar de postergar la seguridad. La franja más peligrosa es a la noche”, explicaron.



El proyecto fue ingresado el 7 de mayo con la firma del actual intendente de la ciudad, Pablo Cornet. El documento formal enfatiza en la necesidad de instrumentar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos ante el aumento de casos delictivos en el último tiempo. El programa propone implementar un nuevo centro de operaciones y monitoreo incorporando tecnología e instalación de cámaras, la instalación de domos policiales para obtener imágenes en tiempo real, una renovación de la flota de Seguridad Ciudadana, capacitación de personal y el acompañamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Además colocarán lectores de patentes en las principales arterias para localizar a posibles vehículos delictivos.

Las polémicas

En cuanto al cierre de los accesos y la restricción de circulación, sería temporal, en determinados barrios y durante la madrugada. En enero de este año, el secretario de gobierno Felipe Crespo y el intendente de la ciudad se reunieron con la Ministra de Seguridad de Nación quién se mostró de acuerdo con la propuesta del ejecutivo municipal.

El martes de esta semana, se trató en comisión y consensuaron eliminar el artículo tres del documento que subscribía dictar de los administrativos necesarios para la aplicación del programa. Sobre este punto, el concejal Julio Loza de Elegí Villa Allende, dijo que Felipe Crespo estuvo presente en aquella jornada y detalló que el pico de hechos delictivos mostró una baja en 2024. "Entonces, ¿dónde está la emergencia? Esto es un atropello del departamento ejecutivo. Es la primera ciudad que cierra con portones y limita el tránsito de las personas, además dicen que los delincuentes están en barrio La Cruz, Polinesias y es inadmisible“.

Otro de los grandes cambios del proyecto inicial tiene que ver con el registro de oposición que permitirá únicamente los vecinos incluidos en el padrón de contribuyentes de la tasa de servicios a la propiedad, que puedan votar desde Ciudadano Digital Nivel 2. Es decir, quedan excluidos inquilinos y comerciantes.

A partir de ahora resta que el Municipio comience a trabajar en la implementación del denominado “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal de la ciudad de Villa Allende”. Este paso en el Concejo, permitirá al ejecutivo municipal avanzar en este plan innovador nunca antes implementado en la provincia. Sin dudas los ojos estarán puestos en el funcionamiento del programa.

Amplia e histórica participación vecinal



Desde el momento en el que el ejecutivo hizo pública la iniciativa, vecinos de diferentes barrios de Villa Allende manifestaron su profundo rechazo negándose a vivir encerrados sin la libertad de circulación. No hay reticencia en políticas de seguridad, sino en la restricción, segregación de los barrios y la falta de una mirada social e inclusiva en la iniciativa. Una de las concejalas del bloque opositor enfatizó que el programa solo se basa en la represión. “Es un autoritarismo esto. Todas mentiras, no tienen cara los concejales que aprobaron esto. No se puede creer las mentiras que dijeron”, dijo una de las vecinas presentes a este medio. En medio de la sesión, otros exclamaron el pedido de juicio político a los concejales que votaran a favor.

Se trata de un momento histórico de participación de la comunidad de Villa Allende sin antecedentes. Es una propuesta que afecta directamente a cada habitante y las herramientas de participación fueron utilizadas por los vecinos como nunca antes habían registrado.

Más de 2900 firmas se recolectaron adhiriendo a un rechazo a gran parte de la propuesta del ejecutivo municipal. “Si tenemos que recurrir a la Justicia, lo vamos a hacer”, concluyó Loza del bloque opositor.