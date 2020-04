La UCC trabaja en un accesorio para abrir puertas sin usar las manos

Desde la Universidad Católica de Córdoba (UCC) llevan adelante la creación de un accesorio que permite a las personas abrir puertas y cerrar puertas sin tener que utilizar las manos.

Se trata del "Proyecto Manija COVID-19", diseñado por los arquitectos y docentes Daniel Sardo y Gabriel Massano. Es un artefacto impreso en 3D que va acoplado a los picaportes y que busca evitar el contagio por manipulación de manijas en hospitales y centros de salud.

El primer destinatario será la Clínica Reina Fabiola, aunque desde la UCC esperan extenderlo a otros centros de salud.

"La particularidad más notable del modelo desarrollado es que está concebido en una sola pieza y puede ser aplicado de manera rápida ante una emergencia, incluso sin la utilización de sujeciones complejas porque puede asegurarse con simples precintos plásticos", destacaron desde esa casa de estudios.

Una de las versiones del prototipo fue seleccionada, destacada y recomendada por expertos del U.S. Department oh Health and Human Services – National Institutes of Health, para su producción en serie, destinada al uso comunitario masivo en situaciones como la generada actualmente por la COVID-19, destacaron también desde la UCC.