La doble pandemia que sufren las mujeres: el Covid-19 y la violencia doméstica

Especial para La Nueva Mañana

Las mujeres que sufren de violencia doméstica están expuestas a una doble epidemia: el Covid-19 y la violencia machista. Eso es lo que un grupo de políticas, feministas históricas y activas, también conformado por especialistas en temas de género, decidió visibilizar a través de un llamamiento que se hizo público el martes 31 en todo el país a través de las redes sociales.

Con expreso apoyo a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio tomadas por el Gobierno nacional, el objetivo del manifiesto es proteger, más que nunca, la vida de estas mujeres que están encerradas con violentos que, exacerbados, podrían asesinarlas. Y es que las estadísticas de los últimos días lo están alertando. Desde el 20 de marzo, en que se inició la “cuarentena”, los llamados al 144 de atención a las mujeres y las llamadas al 137 de asistencia urgente a la víctima, crecieron un 30 por ciento. Es decir, la violencia se intensificó desde que se inició el aislamiento.

La única verdad es la realidad. Entre el 1 de enero y el 29 de febrero el número de femicidios registrados alcanzó a 69 mujeres. Y un dato estremecedor más: un 59 por ciento de las muertes se produjo dentro de las casas de las víctimas.

¿Por qué sucede esto? “Porque la mayor parte de las situaciones de violencia ocurren intramuros, o en los vínculos amorosos o cercanos. Vivimos, además, en un tiempo en que todos los conflictos tienden a intensificarse”, analiza la socióloga feminista y especialista en estudios de la mujer, Virginia Franganillo, a La Nueva Mañana. Luego reflexiona: “Pensamos cómo en el aislamiento nosotras podemos hacer visibles estas cuestiones tan difíciles cuando el discurso público está centrado en el aislamiento, en la cuarentena. El manifiesto es el resultado de una reflexión que parte de una cuestión clave, como dice el presidente Alberto Fernández, primero está la vida. Las mujeres sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de la vida”.

Otra de las que participó activamente en la redacción del manifiesto fue la ex diputada nacional, dirigente política y feminista, Juliana Marino. “El llamamiento es un grito desesperado que pretende colocar la problemática de las mujeres que sufren violencia doméstica en el más alto nivel. En el contexto actual, el propio Gobierno puede hacer una reunión interministerial. No decimos que no estén actuando. Decimos que habría que ajustar los detalles porque las situaciones de la cuarentena intensifican la violencia que, rápido, puede terminar en un femicidio. La mujer que logra salir de su casa, la que se comunica con el 144 y el 137 será orientada. Pero tiene que encontrar una autoridad que le haga el permiso. En algunas jurisdicciones del país le dan la orden de exclusión de la pareja violenta, y le dicen que la lleve a la comisaría. No tienen que ser ellas las que lleven ese papel a la comisaría. Esas son, por ejemplo, cuestiones que deben ajustarse”, detalla Marino.

Como parte integrante del grupo que gestó el manifiesto, la profesora emérita de la UNC y directora de CICSA, Ana Falú, trae a la consciencia algo que es elemental pero que los sectores medios y altos no siempre ven: “Para quedarse en la casa, hace falta tener una vivienda. Para lavarse las manos, hace falta tener agua potable. Las mujeres en condiciones más vulnerables deben quedarse en el barrio”. Luego insiste en aquello que forma parte del objeto del llamamiento: “En los countries, en los edificios, en los barrios, en los asentamientos informales, en todos los lugares el aislamiento social agrava las situaciones de violencia. Las mujeres, las niñas y los niños están más en riesgo porque la violencia machista tiene más ocurrencia puertas adentro y, en situaciones de crisis, se potencian. La ciudad silenciosa nos permite escuchar los gritos. Para apoyar al Presidente tiene que haber una vigilancia solidaria, tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres, hacia los mayores. Hay que defender ese primer territorio que son los cuerpos”.

“El mensaje para las mujeres es muy claro: “No están solas. No estamos solas”, concluye con coraje Franganillo.



¿Es el hogar un lugar seguro para las mujeres?

Por Marta Ferreyra*

Si la prevención y atención de la violencia de género en nuestros países se mueve entre el desafío y el fracaso, el aumento de la pobreza, la falta de recursos propios de las mujeres y el hacinamiento en el largo periodo de cohabitación e incertidumbre que se espera, aumentará la violencia de género contra las mujeres de todas las edades.

En este contexto, los datos muestran que las mujeres y niñas son las más afectadas y violentadas. En la Ciudad de México, a pocos días de comienzo de las medidas de aislamiento, se ha registrado un incremento del 25% de las llamadas de emergencia en materia de violencia contra las mujeres y niñas.

Todas y todos debemos cuestionar aquello que llamamos normalidad y que no es más que un espacio de injusticia doméstica con un alto índice de machismos y violencia.

*Funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres de México.

