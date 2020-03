El Tribunal Oral Federal 4 volvió a negar la libertad a Amado Boudou

Hoy Rosenkrantz nos dijo que no, que en @CorteSupremaAR no se van a ocupar y que tratar las quejas de aquel a quien en estas condiciones de pandemia le están haciendo cumplir ya una condena en prisión sin sentencia firme no es un tema. https://t.co/AWY9qZFTNs pic.twitter.com/p8doyGW7Xh