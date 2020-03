El "Monito" Silva explicó el gesto tras su golazo: ¿A quién se lo dedicó?

El Monumental de Alta Córdoba era una caldera. Bajaban los insultos desde los cuatro costados. Instituto estaba perdiendo ante Almirante Brown y el malestar aumentaba.

Se jugaban 46 minutos del segundo tiempo. Tiro libre para los dirigidos interinamente por Pablo Álvarez. Acomodó la pelota el "Monito" Silva. Al lado se le paró Damián Arce, la figura repetida del equipo. Hablaron unos segundos. Y finalemente el que ejecutó fue Silva, que con una pegada exquisita la clavó al angulo. Gol. Golazo. Empate. Pero, pero, pero, el mediocampista lo celebró con un gesto sugerente

El golazo del "Monito" Silva para darle el empate a #Instituto ante #BrownAdrogue en la última bola de la noche y apagar el incendio en Alta Córdoba.#PrimeraNacional pic.twitter.com/IdwoUcV7uk — Ernesto Maluf (@ernestomaluf) March 9, 2020

Eso provocó el enojo de los simpatizantes de la "Gloria", que lo insultaron cuando terminó el partido más allá de haber sido el bombero que apagó el fuego en un momento caliente. Es que ese gesto no fue para nada bien recibido en medio del contexto en el que vive la institución de Alta Córdoba. El equipo está décimo con 22 unidades en la Zona B de la Primera Nacional.

Cuando finalizó el juego, el autor del gol habló con LA NUEVA MAÑANA y explicó lo sucedido, a su manera.

"Fuimos superiores todo el partido, como nos viene pasando. Generamos, generamos y no podemos concretar. Llegan una vez y nos convierten, eso se hace todo más difícil", comenzó el "Monito" la charla evaluando la igualdad 1-1. Al tiempo que analizó: "No se nos han dado los resultados. Yo creo que el equipo desde la primera fecha ha sido superior a sus rivales, en todos los partidos generamos situaciones, en todos los partidos dominamos al rival pero no tenemos suerte, los resultados no se nos dieron y por eso estamos como estamos".

- Cuando hiciste el gol, te llevaste las manos al oídos, eso generó un poco de bronca en los hinchas, ¿qué quisiste hacer?

- Bronca, ¿por qué?

- Y, hubo plateístas a los que no les gustó ese gesto, incluso hubo insultos hacia vos, no si los escuchaste.

- No, no, yo al gol se lo dediqué a mi novia. Por ahí yo iba a jugar y esta mañana me enteré que no, estaba medio triste y ella me consoló y me dijo que iba a entrar e iba a hacer un gol, como no sabía donde estaba, se lo grite´a ella.

- ¿Pero sentiste los insultos?

- La gente está impaciente por la situación que estamos pasando. Como dije antes, estamos sufriendo mucho porque somos superiores a los rivales en todos los partidos y llegan una vez y te frustra. Pero estamos convencidos que de esta manera vamos a salir adelante.

- Previo a tu gol, en los últimos minutos del partido, había muchos murmullos, ¿Cómo hicieron, cómo hiciste, si es que pudieron, para abstraerse del clima?

- Complicado. Tratamos de enfocarnos en el partido y revertir la situación. Este equipo va para adelante como loco. Hay que seguir remando y buscar el triunfo.