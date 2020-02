¿Debemos esperar una pandemia del Covid-19?

Me preocupan las novedades de este fin de semana largo de carnavales. Vengo escuchando las novedades y hay que separar la paja del trigo. Es todo un trabajo que merece un análisis minucioso para llevar tranquilidad a los lectores. Tampoco subestimar el brote de Covid-19. Decíamos que si bien era impredecible que camino tomaría este brote Covid-19 originado en Wuhan de China, se estaban tomando todos los recaudos, aunque había algunas críticas por actuar tarde ante la primera muerte.

Estábamos resguardados en parte porque la OMS declaró emergencia internacional hace más de un mes, para proteger a los países en vías de desarrollo. Las naciones desarrolladas reforzaban las medidas preventivas en pos de cuidarnos. Suena raro, pero así lo dijo el presidente de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los factores que nos favorecieron hasta ahora, fue que los países pobres no tenemos el poder económico ni las rutas aéreas con china, que sí tiene Europa, EEUU donde se dieron los primeros casos por fuera del brote. Aunque Méjico tiene recientemente una ruta aérea con China. Otra situación que nos ayuda es la experiencia previa de los recursos humanos en lo metodológico y la infraestructura que tenemos desde que fue la gripe porcina H1N1 que causó la pandemia de 2009.

Además contamos con información en tiempo real desde las redes sociales sobre el curso de la epidemia, si bien no es masivamente accesible, pero desde centros de referencias o instituciones sanitarias, podemos corroborar cada información sea verdadera o no y en consecuencia divulgar y difundir en la comunidad.

Si bien no es el mismo virus y cada cepa tiene características y comportamientos propios, están comprendidos dentro de las infecciones virales respiratorias que en líneas generales se presentan de manera similar y el tratamiento también es parecido.

A pesar de esas situaciones favorables, hoy los hechos que alarman son que hay personas enfermas, lo que implica que traspasó los aislamientos de China -aunque ahí los casos positivos se mantienen-y se han confirmado casos positivos por fuera de ese país, en otras naciones -donde aumentan los casos positivos-. Esto alerta a la OMS.

Las normas de bioseguridad e higiene, las buenas prácticas son las mismas. Ahora van más allá de lavarse las manos, toser en el ángulo interno del codo, evitar multitudes humanas. Se agrega que se debe tener especial cuidado en el contacto con personas que refieren venir de esa zona, que incluye no solo china sino Irán, Corea del Sur, Italia, EEUU, etc., y que tienen algún síntoma respiratorio.

Sabemos que las personas con algún síntomas e historial de viaje relacionado, es aislada inmediatamente y no sale de ese país, por lo que se supone no anda dispersando la infección y no la trae a su país de origen.

Sin embargo tenemos personas que son propagadores porque si bien serán sintomáticos en 10 días, pero en el período de incubación de la enfermedad que es silente y los primeros días, pueden diseminar la enfermedad involuntariamente. En general una persona inmunológicamente competente lo resuelve entre 1 y 6 semanas según sea leve o grave. Recordar que la mayoría de los casos graves o fatales son personas mayores, personas enfermas y personal de salud.

El consejo es el mismo de antes, leer, informarse de fuente verdadera. Mantener la calma, no difundir falsas noticias, estar alertas y transmitir conceptos claros. Ante síntomas de infecciones respiratorias, sumado a contactos relacionados con este brote acudir al médico para resolver positivamente la situación.

*Alicia Cámara es profesora, doctora e investigadora del Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba. Estudia el coronavirus desde 2013.