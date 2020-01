Arroyo confirmó que a fines de febrero llega la Tarjeta Alimentaria a Córdoba

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, arribó a Córdoba junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, para firmar el convenio marco de adhesión de la Provincia al Plan Nacional Integral "Argentina contra el Hambre".

Tras el acto en el auditorio del Centro Cívico donde se firmaron las actas, Arroyo junto a su par de Córdoba, Juan Carlos Massei, brindaron más detalles sobre la llegada de la Tarjeta Alimentaria a Córdoba.

El @LicDanielArroyo detalla la Tarjeta Alimentaria nacional que llega a Córdoba@Lmdiariocomar pic.twitter.com/BSv0BQKwgN — Ignacio Martín (@IgnacioNMartin) January 30, 2020

Según anticipó el funcionario nacional, el cronograma de entrega de plásticos se dará a conocer en febrero, para que a mediados de ese mes empiece la entrega. Los montos de las tarjetas son de hasta $4.000 para las familias con un solo hijo y de $6.000 para quienes tengan dos o más menores a cargo.

Durante el acto, en el que también habló el intendente Martín Llaryora, el gobernador Juan Schiaretti comentó que la entrega será coordinada con los intendentes del interior provincial. En tanto, Arroyo recalcó que el monto de los plásticos corre a cuenta del Banco Nación y que está terminante prohibido que los comercios cobren algún tipo de canon o comisión.

"De las 200.000 tarjetas que entregamos, solo tuvimos tres casos de gente que quiso cobrar comisión. No se puede hacer y si alguno lo hace, trabajamos con el Gobierno provincial para la clausura del mismo", sostuvo y aclaró que no se confirmaron casos de gente que vendiera el saldo de su Tarjeta Alimentaria: "En las redes sociales se planteó el tema de gente que vendía saldo. Actuamos en todos los casos y eso no existía. En Córdoba, también, se establece una fiscalía como centro para las denuncias. También trabajamos codo a codo con Defensa al Consumidor".

Desde la Provincia apuntan a que, además de la leche, las frutas y las verduras, con el tiempo se incorpore más variedad en los cortes de carne que se puedan comprar con la tarjeta. "Son 20 productos que tienen un precio menor al de referencia. El aporte lo hacen los empresarios", afirmaron.

A mediados de año se actualizaría el monto

Mientras que en marzo se espera la implementación del plan en el 80% del país, Arroyo anticipó que a mediados de este año se hará una evaluación para definir si se aumenta el monto acreditado en las tarjetas. El principal factor para definir una posible suba será el porcentaje de inflación que tengan los precios de los alimentos.

"Como a las familias no les alcanza la plata está endeudada al 200% con la financiera de la esquina. Este mecanismo de no poder extraer dinero y comprar alimentos apunta a fortalecer la mejora alimentaria", destacó.

