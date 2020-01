Trabajadores resisten un intento de desalojo en la planta de Molinos Minetti

Una vez más, momentos de tensión se viven en el predio de la planta de Molinos Minetti, que se encuentra tomada por los trabajadores que exigen mantener sus puestos de trabajo desde hace aproximadamente siete meses.

En la tarde del lunes, personal policial se encontraba bloqueando la zona para evitar el paso hacia la planta con la intensión de llevar adelante el desalojo. En el lugar también se encuentran referentes legislativos del Frente de Izquierda y uno de los abogados representes de los trabajadores. La policía tampoco les permite el paso hacia el predio.

#Ahora Trabajadores de Molinos Minetti continúan la toma mientras la Policía mantiene el operativo que busca desalojarlos. Hay tensión e intranquilidad. pic.twitter.com/d29lraTEBK — La Nueva Mañana (@Lmdiariocomar) January 28, 2020

En diálogo con La Nueva Mañana, Maxi Gómez, delegado en Molinos Minetti advirtió que "Si bien el operativo no es de la misma magnitud que el que tuvo lugar el jueves, es importante". Según señala, "la policía ha cerrado el ingreso a la planta, por lo que podríamos decir que nos han inducido a realizar la toma".

Los trabajadores señalan que el reclamo se lleva adelante de un modo pacífico. "Lo único que estamos pidiendo es que se nos vulnere en nuestros derechos". "A diferencia de la semana pasada, no hay nadie que se presente como el responsable del operativo. Antes había una posibilidad de entrar y salir, ahora eso no pasa. Desde adentro podemos divisar un movil de infantería con cuatro infantes y personal policial en las afueras que no dejan ingresar a las personas que quedaron por fuera del vallado. Hay compañeros de Minetti que todavía están afuera y no están pudiendo sumarse a la toma", señaló Gómez.

La planta de #MolinosMinetti rodeada de la policía de Schiaretti ilegalmente no permite el paso a la legisladora por el FIT ni a los activistas que se solidarizan en defensa de los puestos de trabajo. Los trabajadores resisten desde las terrazas pic.twitter.com/PB120ZWMpy — Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) January 27, 2020

Este lunes los organismos de Derechos Humanos de Córdoba se dieron cita en el lugar para compartir una mateada popular acompañando los trabajadores de Minetti en las puertas de la fábrica y solidarizarse con la lucha de las 150 familias que resisten en el lugar.

En ese sentido, mediante un comunicado difundido tras el encuentro, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba exigió “que se dé marcha atrás inmediatamente con la orden de desalojo” dictada la semana pasada por el fiscal Tomás Casas, “la nulidad de los telegramas de despido y la exigencia que la empresa a través de sus síndicos abone todo lo adeudado a las y los trabajadores” y la inmediata desestimación de los despidos por parte del Ministerio de Trabajo.

Tras la mateada conjunta entre trabajadores y los representantes de los organismos de Derechos Humanos, personal policial se hizo presente en la zona en la que se encuentra la planta de Molinos Minetti - Foto: Gentileza

Todo el apoyo a los compañeros de Molinos Minetti. El gobierno ajustador de Schiaretti manda a la policía para perseguir y reprimir a quienes luchan por su trabajo. No al desalojo de Minetti, fuera la policía✊🏽 Para resolver la situación de estás 150 familias estatización Ya pic.twitter.com/kzl80uhO28 — Luciana Echevarría (@LuciEchevarria) January 28, 2020

Nacionalización del conflicto

Este martes a las 11, la corriente sindical 18 de diciembre y el Nuevo MAS, intentarán nacionalizar la situación con una marcha que partirá desde Callao y Corrientes hasta la casa de Córdoba bajo las consignas de "no al desalojo", "Schiaretti es responsable", "reincorporacion de los trabajadores", "provincializacion del molino bajo control obrero".

La movilización está convocada por la Corriente Sindical 18 de diciembre y el Nuevo MAS junto a distintas agrupaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos.

"Desde el Nuevo MAS realizamos está convocatoria para apoyar a los trabajadores de Minetti, es muy importante solidarizarse con esta lucha, y denunciar la responsabilidad del gobierno de Schiaretti y la justicia de Córdoba responsables del intento de desalojo y de apoyar a los empresarios hostigando constantemente la lucha de los trabajadores", señaló al respecto Eduardo Mulhall.

