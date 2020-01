Villa María: le negaron preservativos gratuitos por ser mujer

"Me dijeron que solo era para socios varones y me ofrecieron otros métodos”, relató la mujer. - Foto: ilustrativa

Una mujer de Villa María denunció que quiso acceder a preservaticos pero desde la prepaga le negaron el beneficio, pese a que la legislación garantiza el acceso. Le contestaron que si fuera hombre, se los darían, publicó eldiariocba.com.ar.

La Ley 25.673 sobre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, establece que las obras sociales están obligadas a cubrir al 100%, entre otros métodos anticonceptivos, los preservativos. Pero aún cuando está establecido por ley desde 2002, la prestadora a la que adhiere la mujer, negó el acceso con una excusa sexista.

“Leyendo el post de un ginecólogo me entero de esta ley y que toda obra social debe darte preservativos. Llamé y adivinen qué. Me dijeron que solo era para socios varones y me ofrecieron otros métodos”, contó la mujer en el grupo de Facebook Feministas Trabajando en Villa María.

“Les dije que es el único método que puedo usar, ya que hormonas por prescripción médica no puedo. ¡Pero me resolvieron todo enviándome a un hospital a retirar los del Estado! Y justificando que ellos me los darían si yo fuera masculino”, relató la mujer.

El preservativo es el único método anticonceptivo que además de prevenir los embarazos no deseados, previene el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Tras la situación, se comunicó con la Superintendencia de Servicios de Salud y le informaron que con receta médica deben cubrirles los preservativos que se venden en las farmacias.

Se volvió a comunicar con la obra social dándoles esta información y le volvieron a denegar el derecho, aunque le dijeron que podía comprarlos y presentar el ticket para que después ellos analicen si había alguna devolución.

En el contexto de crisis, una caja de tres preservativos cuesta unos 150 pesos y una de 12, más de 500 pesos. Con una receta del médico, los preservativos deberían entregarlos en la farmacia o en la obra social sin cargo.

En caso de que la obra social no quiera dar cobertura al 100% de preservativos, las personas pueden elevar un reclamo al teléfono del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-3444.

