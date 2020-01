Crimen en Gesell: pospusieron la rueda de reconocimiento de los detenidos

La rueda de reconocimiento a la que serán sometidos los 11 detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa de 19 años, el joven atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell, fue postergada para este miércoles, según lo determinó la fiscal del caso, Verónica Zamboni.

Fuentes judiciales dijeron que la postergación de la medida fue a pedido de los amigos de Báez Sosa que se hallaban dentro del boliche "Le Brique" al momento en que comenzaron a ser atacados por varios rugbiers el pasado sábado a la madrugada, y que serán quienes deberán reconocer a los sospechosos en la rueda de presos.

La medida, solicitada por la fiscal Zamboni, buscará precisar cuántos de los 11 detenidos por el caso intervinieron en la agresión a Báez Sosa que terminó con su asesinato frente al boliche.

Según publicó la agencia Telám, la hora de la rueda de reconocimiento no fue definida aun, y tampoco el lugar, debido al espacio necesario por la cantidad de personas que serán sometidas a la prueba.

Los amigos del joven asesinado pidieron postergar la medida porque este lunes participaron del velatorio y la inhumación de los restos de Báez Sosa en el cementerio de la Chacarita.

En tanto, los once jóvenes oriundos de la ciudad de Zárate permanecían este martes detenidos, mientras la fiscal aguarda los resultados de distintos peritajes ordenados en el marco de la pesquisa.

Según las fuentes judiciales y policiales, cinco de los integrantes del club Arsenal Zárate Rugby se encuentran alojados en la comisaría 2a.de Villa Gesell, otros cinco en la comisaría 1a.de Pinamar y el restante, que había sido detenido en la ciudad de Zárate horas después del crimen cuando se hallaba en la casa de sus padres y que no forma parte del mismo grupo, sigue alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) gesellina.

Este lunes la casa que los diez rugbiers detenidos habían alquilado en Paseo 203, en el barrio Norte de esa localidad balnearia, fue allanada por segunda vez en busca de elementos de interés para la causa.

Los efectivos policiales junto a personal de la Fiscalía volvieron al lugar en busca de prendas de vestir y calzado que aparecen en los videos de las cámaras de seguridad que captaron a los agresores en el momento del ataque a Báez Sosa, dijeron las fuentes.

El crimen de Fernando ocurrió el sábado, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche "Le Brique", en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte.



El último detenido:

El abogado de Pablo Ventura, el último detenido en la ciudad de Zárate por el crimen de Báez Sosa consideró que no hay motivos para mantenerlo preso y confirmó que los peritajes médicos realizados a su defendido determinaron que no existen rastros de que haya participado en ninguna pelea.

"No tiene sentido que (Pablo) hoy esté detenido. Tampoco podemos determinar quién o quiénes dijeron que mi defendido estaba en Villa Gesell", explicó Jorge Santoro en declaraciones al canal de noticias TN, quien confía en que el joven pueda recuperar su libertad en las próximas horas.

El abogado reiteró que Ventura se hallaba en la ciudad de Zárate en el momento en que fue asesinado Báez Sosa frente al boliche "Le Brique" y que "la prueba indubitable es precisamente su teléfono celular", que fue puesto a disposición de la fiscal Verónica Zamboni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell.

Además, comentó que aportó cuatro testigos que corroboran la versión de que Ventura estuvo la noche del viernes cenando junto a sus padres en un restaurant de Zárate, del cual se retiró cerca de las 23.30, según surge de las cámaras de seguridad del lugar.

"Después de esa cena se fue con sus padres, después a un departamento donde se reunió con cuatro amigos, y luego una de las vecinas lo vio entrar con el auto a su casa a eso de las cuatro, cinco de la mañana", explicó el letrado.

En tanto, destacó que cuando revisaron a su defendido en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana, "no le encontraron rastros, en ningún lugar del cuerpo, principalmente en las manos, de haber participado de una riña", lo cual le resulta "un dato importante" porque "cuando uno está en una pelea siempre se lastima las manos".

Por otro lado, consideró que "no dan los tiempos" para sospechar que el joven haya huido desde Villa Gesell hacia Zárate, porque existe una distancia de cerca de 500 kilómetros que "no son lineales ni a la misma velocidad" en la autovía, que es la que proporciona el trayecto más corto entre ambas ciudades, por lo que el viaje lleva un tiempo total de "unas seis o siete horas".

Por último, apuntó que Ventura "no es rugbier sino remero", que "no desarrolla su actividad deportiva en el club donde sí la desarrollan los otros diez" y que por eso "no tienen contacto para nada".

Fuente: Télam

