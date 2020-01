Se cumplen cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman

A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, una movilización que se prevé masiva se realizará mañana en la Plaza del Vaticano, a escasos metros del Palacio de Justicia, mientras que el domingo la DAIA realizará una ceremonia en el Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos del ex titular de la Unidad Especial AMIA.

A través de las redes sociales se llevó a cabo en los últimos días la convocatoria para el homenaje al ex integrante del Ministerio Público, en el que los manifestantes reclamarán a la Justicia que esclarezca el caso.

La movilización se realizará este sábado a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, en el barrio porteño de San Nicolás.

"No fue suicidio, fue magnicidio" y "Hasta que la memoria aturda" son algunos de los lemas que se difundieron en Twitter y Facebook para instar a movilizarse en el quinto aniversario de la muerte de Nisman, que aún no se sabe si fue un homicidio o un suicidio.

Dirigentes opositores, como Elisa Carrió, ya anticiparon que participarán del acto en la Plaza del Vaticano, por lo que se prevén duras críticas y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Aunque la principal marcha será en la Ciudad de Buenos Aires, se espera que también haya homenajes al fallecido fiscal en distintas plazas del país e incluso en el exterior, ya que algunos usuarios convocan a movilizarse frente a las distintas embajadas argentinas alrededor del mundo.



En tanto, el próximo domingo habrá dos ceremonias frente a la sepultura número 7 del tablón 210, en la manzana 152 del Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos de Alberto Nisman. En uno de ellos, a las 10:00, el Consejo Directivo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), encabezado por Jorge Knoblovits, llevará a cabo el homenaje: se recitará el Kadish y otros salmos de recordación, al tiempo que la entidad informó que "reiterará el pedido de justicia para identificar a los responsables de su muerte, así como en la causa AMIA".

Más tarde, en el mismo lugar, se realizará la ceremonia familiar de la que participarán la madre del fallecido fiscal, Sara Garfunkel; la ex esposa y juez federal, Sandra Arroyo Salgado; y las hijas, Iara y Kala Nisman.

Fuente: Noticias Argentinas

