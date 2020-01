"El asesinato de Nisman es la fake news más grande de la democracia"

Especial para La Nueva Mañana

A un lustro del luctuoso hecho que convulsionara la armonía socio-política de aquel momento, el periodista Pablo Duggan, autor de ¿Quién mató a Nisman? habló con La Nueva Mañana. Realizó señalamientos y dio su opinión sobre varios puntos enrarecidos por la manipulación mediática, de aquella trágica instancia personal del entonces fiscal a cargo del caso AMIA.

Una investigación

¿Cuál fue la motivación a la hora de asumir la investigación?

- Una pulsión primaria muy fuerte: la búsqueda de la verdad.

¿Por qué la elección del tema, hay muchos casos sin resolver?

- Pasa que no podía entender cómo la sociedad estaba dividida en dos opiniones tan taxativas e incompatibles -asesinato o suicidio- que expresaban de manera furibunda posicionamientos más políticos que criminalísticos, toda vez que lo que se pretendía mostrar era un causal o unos culpables provenientes de aquel poder. Por un lado, se presentaban complots internacionales y/o nacionales vinculados a los servicios de inteligencia de las más extravagantes o exóticas procedencias, y por otro se mostraba un caudal infinito de motivaciones personales que bien podían haber promovido una acción suicida por parte de Nisman. Como yo sentía en mi fuero íntimo que ya se sabía qué era lo que había acontecido, me decidí a dedicarme a pleno a revelarle a la sociedad la verdad sobre este caso. Tuve razón. Todo se sabía. Lo que yo hice fue sacarlo a la luz.

El 14 de enero de 2015 el fiscal anuncia en los medios que va a denunciar por traición a la Patria a la Presidenta, esto produce un estado de conmoción en la sociedad…

- Y ese efecto fue aprovechado inmediatamente por Cambiemos. Desde las entrañas del PRO comienzan a azuzar al fiscal de manera intensa e incesante. Lo empiezan a convencer y lo van a empujar hacia el desastre. Nisman nunca iba a poder responder los cuestionamientos con los que se iba a encontrar en el Senado.

4 días después Nisman aparece muerto.…

- Y allí comienza el entramado de la fake news. Convirtieron un suicidio en un asesinato. El asesinato de Nisman es la fake news más grande desde la vuelta a la democracia. Esta fue finalmente una herramienta fundamental para que Macri ganara las elecciones en 2015.

El ex agregado cultural de Irán en Argentina dijo recientemente creer que Nisman fue asesinado ¿Cómo hay que tomar estas expresiones?.

- Es una opinión política. Mohsen Rabbani hace mucho que no está en el país. No aporta nada a la causa en relación a ese posible desenlace. No sabe nada respecto de la situación personal de Nisman en aquel momento.

El Gobierno actual pretende revisar la pericia de Gendarmería que concluyó en que lo habían asesinado….

- Hay que revisarla. Es un desastre de punta a punta. Una vergüenza.

Su ex mujer, Arroyo Salgado, sostiene que Nisman fue víctima de un sofisticadísimo plan para asesinarlo…

- Semejante plan no se arma en cuatro días, no hay agencia(s) de inteligencia con semejante capacidad operativa. Entonces, si ese plan se urdió en varios meses, hay que preguntarse por qué no lo asesinarían antes de que presente la denuncia contra la presidenta. El planteo de Arroyo es disparatado. Por eso al mes de que yo presentara el libro decidió, junto a su hija Iara, desvincularse de la causa.

Del asesinato de Nisman se desprenden nueve causas. ¿Cuáles merecen atención?

- La principal, la muerte de Nisman. De las restantes casi todas son mecanismos distractores para embarrar la cancha. Naderías.

¿Cómo murió Nisman?

- Se suicidó. Simple y llanamente. Era un hombre atribulado en extremo. Las diversas y mayúsculas presiones bajo las cuales se encontraba y el tipo de personalidad que tenía lo llevaron a esa decisión fatídica.

¿Algunas de esas presiones…?

- Las familiares eran las de mayor peso. La última comunicación con Arroyo Salgado es devastadora para cualquiera. Por otro lado, los comportamientos cuasi(?) delictivos que iban a aparecer en el Senado: sus cuentas en el exterior, sus vínculos financieros con subordinados y familiares (N.d R. Diego Lagomarsino, su asistente y Sara Garfunkel, su madre) con la embajada de EE.UU. ... Cómo iba a justificar que teniendo toda la información que disponía no hubiera hecho intervenir determinados teléfonos, etcétera, etcétera. Cuando lee la nota en La Nación del 17 de enero del (2015) que firma Jesica Bossi, se da cuenta que está irremediablemente perdido. En el Senado lo iban a destrozar.

¿Por qué la fiscal Viviana Fein no dictaminó el suicidio?

- Tenía muchas presiones y quería tener algunas pruebas más que no llegó a conseguir.

¿Cuáles?

- Los mails de Nisman y el entrecruzamiento de llamadas. Para mí esto no aporta nada importante, pero fue su decisión.



Un libro

Duggan en su libro, durante 550 páginas, muestra de manera rigurosa datos y pruebas presentes en la investigación judicial. En el último capítulo el autor se permite presentar un relato hipotético sobre los últimos días del fiscal.

Sobre el final el lector se encuentra con una versión Duggan de los acontecimientos de aquella semana que desembocó en el fallecimiento del fiscal.

- Creí que había que dar una explicación de cómo habían sido los hechos teniendo en cuenta todo lo que sabíamos hasta ese momento. Por eso me animé a ese ejercicio de imaginación. No es investigación periodística ese tramo. Pero decidí contar desde mi convicción interna (surgida desde la vastísima información recogida) cómo fueron los últimos días de Nisman.

¿Es una opinión…?

- …pero extremadamente fundada. Antes explico durante 550 páginas que es lo que pasó, dato por dato, luego expongo mi visión abordando un pequeño relato hipotético muy fundamentado.

El éxito editorial… ¿olfato profesional o golpe de suerte?

- Rigor profesional diría. Es verdad que el tema es traído al candelero de manera recurrente por aquellos sectores del poder que hacen utilización política del caso y eso hace fuerza. Pero es la rigurosidad investigativa es la que lo sostiene arriba. Aún hoy está en el ranking Cúspide de los 100 más vendidos.

La serie de Netflix es…

-… muy buena. Salvo algunos detalles como testimonios que quedaron viejos y el hecho de dejar el final abierto cuando se sabe la verdad sobre los acontecimientos.

