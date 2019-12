Mayans: "La emergencia es porque hay gente que no tiene para comer"

El titular de la bancada oficialista del Senado, José Mayans, encabezó el discurso de cierre en la Cámara Alta previo a la votación del proyecto de Solidaridad Social y Emergencia Productiva, donde describió el "desastre económico" que atraviesa Argentina

"A mayor justicia social, mayor paz social; a mayor injusticia social, mayor violencia social", dijo el legislador y advirtió que en el país hay "mucha injusticia social".

En este marco, criticó la "ola de despidos" durante los cuatro años de administración de Mauricio Macri como presidente de la Nación. "¿Qué pasó con la pérdida del empleo? Quedarse sin trabajo es tristísimo y hay miles de argentinos" que sufrieron esta situación.

De esta forma, el formoseño aclaró que el proyecto votado por amplia mayoría buscará alcanzar a más de 10 millones de personas, entre jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de la AUH, quienes dijo que "no tienen capacidad de ahorro".

"Nuestro país está en default", lanzó. Y agregó: "Para finalizar el año tenemos 7.500 millones de dólares, y el año que viene 63.800 millones de dólares entre capital e intereses".

En este sentido, detalló que en 2015 durante el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la relación deuda-PBI era del 40%. "Casi llega a la independencia económica, le faltó poco", sostuvo, y dijo: “A nosotros no nos prestaba plata nadie".

En uno de los pasajes de su discurso, Mayans cuestionó el endeudamiento de Argentina con el FMI: "A ellos sí que les entregamos los superpoderes. El presidente de la República no podía tomar una decisión sin consultar al Fondo Monetario Internacional. Lo que hicieron con la deuda externa del país es traición a la Patria".

Mayans sugirió hablar con los senadores de cada provincia para conocer el "daño que hizo este gobierno. Y el autor principal está viendo fútbol", en referencia a Mauricio Macri, al que criticó por haber viajado a Qatar para ver la final del Mundial de Clubes.

“Acá no es que no pasó nada. Cuatro años se pasaron echándole la culpa al gobierno anterior de la herencia recibida, ¿y esto cómo se llama? Esto se llama verdadero desastre económico. Y por eso la emergencia: porque hay gente que no tiene para comer", dijo.

