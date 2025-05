El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, celebró este miércoles el anunció del Gobierno nacional sobre la eliminación de las retenciones a las exportaciones de más de 4.000 productos industriales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en los próximos días se publicará la norma que elimina los derechos de exportación para 4.411 posiciones industriales, que equivalen al 88% del conjunto.

"Es un paso más en la baja de impuestos y mejora de competitividad en la industria. Es un avance importante para que las PyMES puedan exportar", destacó el flamante presidente de la entidad fabril.

Esos productos pagaban una alícuota de entre 3% y 4,5% cuando eran exportados. En declaraciones radicales, Rapallini señaló que “es un momento de transformación político y cultural en la forma en la que funcionan las empresas”.

"Cuando baja la inflación, empiezan a aparecer todas las distorsiones que se fueron acumulando muchos años", remarcó, al tiempo que consideró que "hay que retomar la agenda de mejora de capacidad de competencia a nivel global. No podemos vivir cerrados y aislados".

Rapallini advirtió que "no va a haber inversión si no tenemos un país viable para la industria nacional". “Estamos pensando en el inversor local, porque si no hay negocio para el que está, no va a haber para el que viene”, sentenció el dirigente empresario.

En relación a la agenda de competitividad, Rapallini reveló que “estamos esperando reformas laborales para todo el sector PyME” porque “es una agenda pendiente”. “Es muy importante actualizar la normativa laboral. No debe haber paises en el mundo que no hayan actualizado su política laboral en las últimas décadas, como sí pasa en Argentina”, remarcó.

Rapallini afirmó que “hay que poner en agenda todo lo que afecta la competitividad”. Acerca del tipo de cambio y la discusión por el “atraso” señaló que “el industrial quiere un dólar estable, razonable, y trabajar en los costos internos”.