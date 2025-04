El gobierno anunció un volantazo económico. Más endeudamiento y nuevo régimen cambiario con flexibilización del control de capitales en medio de una corrida, con tensiones financieras y en un contexto global inestable por la guerra comercial. Se trata de un cambio de rumbo económico, ya que la narrativa del gobierno (hoy antigua) decía que flexibilizarían el cepo cuando la inflación convergiera con el ritmo devaluatorio de 1%. Objetivo no cumplido al ser la suba de marzo la más alta de los últimos siete meses.

Si bien hay que esperar al lunes para conocer en profundidad la nueva política económica, tenemos algunas certezas de acuerdo a las declaraciones oficiales del viernes. Por caso, sabemos que se abandona el esquema de fijación de tipo de cambio con corrección al alza de 1% mensual (crawling peg) por un esquema de bandas. Estas van desde $1.000 hasta $1.400 por dólar. ¿Esto significa que el nuevo dólar oficial será de 1.400 pesos a partir del lunes cuando abra el mercado? Definitivamente no.

El nuevo esquema nos dice que el valor del nuevo tipo de cambio estará dentro de los límites de las bandas. Para lo cual el Central comprará cuando la cotización se acerque al límite inferior y vende cuando el valor esté en torno a la banda superior. Pero la máxima autoridad monetaria también podría intervenir para evitar que haya fuertes fluctuaciones al interior de las bandas. Cuál es la cotización de equilibrio que el equipo económico tiene en mente y buscará defender con los dólares prestados no lo sabemos aún.

Un ex ministro de Economía del peronismo comentó en off a este medio que es “imposible saber” el tipo de cambio que quedará luego de los anuncios. “Hay que esperar al menos la primera semana” para conocer el valor del dólar que busca el gobierno. Nuestra fuente confirma lo que sostiene cualquier analista serio, no se pueden hacer vaticinios grandilocuentes dado que se cuenta con poca información aún. Lo que sí, este ex funcionario destacó que “era necesario revertir el atraso cambiario”.

El “cepo” se flexibiliza, no muere

También sabemos, por los anuncios oficiales, que se flexibiliza el control de capitales (mal llamado “cepo” cambiario). Las personas físicas podrán acceder sin límite al dólar oficial con sus pesos bancarizados, de acuerdo a sus ingresos registrados. Mientras que las empresas podrán acceder al mercado de cambio oficial para distribuir dividendos afuera sólo a las utilidades generadas a partir del año 2025. Por estas limitantes (junto a otras) se trata de una flexibilización de los controles cambiarios y no “el fin del cepo”, como anuncian algunos.

En consecuencia, este limitante restará presión a la demanda de dólares. Es un punto a destacar ya que según un informe publicado hace semanas por la consultora EPyCA, las empresas acumulan utilidades sin girar al exterior por 6 mil millones de dólares. Por lo que una apertura total del “cepo” incentivaría a las empresas a presionar fuertemente sobre el dólar oficial para poder mandar al exterior lo que no pudieron en los últimos años. En efecto, esta presión de las empresas no se hará presente el lunes cuando abra el mercado.

El FMI exige acumulación de reservas, algo que el Central no está pudiendo

Asimismo, en procura de acumular reservas también se anunció el viernes el fin del dólar blend que regía para el agro. De este modo las arcas del Central buscan capitalizar el 100% de las exportaciones agropecuarias y poder cumplir uno de los requerimientos que el Fondo impuso como condición para el nuevo acuerdo. Las reservas brutas deben llegar a u$s47.700 millones al concluir el año. Un objetivo desafiante para el gobierno puesto que desde el comienzo del 2025 las reservas perdieron 7 mil millones de dólares.

No sabemos cómo puede repercutir en los dólares financieros el fin del incentivo blend que le permitía al agro liquidar el 20% del total exportado en el mercado del CCL (contado con liquidación) o MEP. Recordemos que con este esquema el gobierno incentivaba al campo con un tipo de cambio mayor al oficial, mientras que, por otro lado, garantizaba una mayor demanda de los bonos y acciones que están detrás de las operaciones CCL Y MEP. En otras palabras, el blend servía para que el campo liquide y para que la brecha no se dispare.

En este punto hay diferencia entre los analistas. Están quienes aventuran escalada de los dólares financieros por no contar con ese estímulo extra proveniente del campo. Sin embargo, otros sostienen que las alzas que experimentaron en las últimas semanas los dólares financieros fueron excesivas por lo que no debiera haber un nuevo reajuste, en el corto plazo. Por lo que es una incógnita lo que ocurrirá con la brecha una vez que se ponga en marcha el nuevo esquema.

¿Dólar a $1.250 para el agro?

Acá hay un punto clave que puede anticipar el tipo de cambio que se viene, siendo el agro el principal complejo exportador del país. El dólar blend significaba para el productor una cotización de $1.130 pesos por dólar, con lo cual, si el nuevo esquema busca estimular la liquidación de agrodólares, la cotización no debiera estar por debajo de este valor. En el sector agropecuario lo manifestaron abiertamente mediante el presidente de la Sociedad Rural. Nicolás Pino dijo a los medios que esperan un dólar entre $1.200 y $1.250. Toda una declaración de principios.

Es decir, para mantener la cotización que el campo recibía por el blend debiera haber una devaluación del 10%, mientras que para el tipo de cambio que sugiere el agro la depreciación del peso estaría en torno a 20%.

En efecto, se da por descontado una escalada de la inflación. ¿De cuánto? Es prematuro saberlo, incluso, conociendo cuánto se depreciará el peso con la nueva política económica tampoco podríamos aventurar cuánto repercutirá en los precios internos. Sí, podemos afirmar que el proceso de desinflación que se advertía a partir de mayo del año pasado se alteró. Las subas de 3,7% de marzo lo tiran por tierra y se espera un abril con inflación aún más elevada.

Los anuncios que se esperan para el lunes

Otros aspectos que no conocemos hoy y serán determinantes para la economía que viene: la tasa de interés, es de esperar un incremento para estimular que la gente se quede en pesos. Sin embargo, una suba tiene efecto en precios por el costo de financiamiento y en el nivel de actividad. De igual manera, no sabemos qué pasará con las retenciones agropecuarias, una variable sensible para las exportaciones y también para la inflación. ¿y Los salarios?, ¿habrá política de ingresos? Hasta el momento, no está en el espíritu del gobierno.

En otro plano, pero no menos importante, también es una incógnita qué derivará de la guerra comercial y cómo afectará a la balanza comercial del país. Mientras que, del lado de las certezas, sabemos que Argentina aumentará su deuda con el FMI en u$s20 mil millones, de los cuales el 75% se desembolsarán este año.

Por último, también sabemos que el gobierno perdió a los dos principales activos de su administración: la baja de la inflación y el tipo de cambio controlado. En efecto, el gobierno se enfrenta a la necesidad política de reinventarse.