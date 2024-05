La novedad fue anunciada por el flamante jefe de Gabinete y ex ministro del Interior, Guillermo Francos, en la primera conferencia de prensa que brindó en el nuevo rol que le asignó el presidente Javier Milei, tras la renuncia de Nicolás Posse.

"Es una decisión del Presidente que Federico (Sturzenegger) se incorpore al Gabinete en un ministerio", sostuvo Francos.

Según adelantó el flamante líder del gabinete nacional, el ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri "va a tener que ver con todo el tema de modernización del Estado y desregulación económica".

"El nombre se va a resolver en los próximos días", apuntó, respecto al ministerio que tendrá a su cargo Federico Sturzenegger.

Francos arrancó su nueva tarea, encabezando una reunión con los ministros. "Quiero agradecerle al Presidente de la Nación esta nueva responsabilidad y espero estar a la altura de las circunstancias. Me ha pedido darle empuje a la gestión", sostuvo en la mencionada conferencia de prensa, realizada tras la reunión de gabinete.

Según dijo, se trata de "una nueva etapa de una gestión que continúa".

Al ser consultado sobre la continuidad de los funcionarios que responden a su antecesor, Nicolás Posse, Francos intentó minimizar el ruido interno, al expresar: "No me gusta la palabra echar. Hay etapas que se cumplen".

Respecto de cuánto condiciona su función la aprobación o no de la ley Bases en el Senado, dijo Francos: "Yo no puedo decir que la gestión que acabo de asumir esté supeditada a la ley Bases, porque el espacio que integro cuenta con una minoría parlamentaria muy marcada. No es sólo una decisión de nuestro Gobierno, sino que requiere la voluntad de otros sectores políticos. Hemos conversado con los distintos bloques en Diputados y conseguimos la media sanción de la ley. Esperamos continuar en el Senado el tramite y conseguir la aprobación, quizás con alguna modificación, como surge de cualquier negociación normal".

Fuente: NA

