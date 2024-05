Desde el mediodía de este sábado, gremios y movimientos sociales se movilizan en la ciudad de Córdoba, en la previa de la llegada de Javier Milei a Córdoba para realizar un acto protocolar por el 214° aniversario de la Revolución de Mayo.

En la intersección de calle 27 de abril y General Paz, se vivieron momentos de tensión con la Policía, cuando manifestantes intentaban llegar hasta la Plaza San Martín donde ya arribó el Gabinete de Milei.

CÓRDOBA | La Policía repele con gases lacrimógenos a los manifestantes que intentan llegar a la Plaza San Martín donde Javier Milei dará su discurso.

La Nueva Mañana dialogó con diferentes referentes sindicales, presentes en la movilización.

Rubén Urbano, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y uno de los secretarios de la Regional de la Confederación General del Trabajo (CGT), como representante de uno de los sectores más afectados por la retracción de la actividad de la industria nacional, manifestó: "Somos uno de los gremios más afectados, no podemos estar de brazos cruzados. El pueblo de Córdoba tiene que demostrar que ya no es el 70 - 30 de las elecciones. El pueblo está cansado y quiere demostrar en las calles que ya no quiere esta política de ajuste".

Por su parte, la secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) y secretaria Adjunta de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a nivel nacional, María Ana Mandakovic, expresó: "Los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación de Córdoba vinimos a participar de este acto que tiene por objetivo decirle a Milei y también a nuestro gobernador que Córdoba no pacta".

Y remarcó: "No queríamos un pacto y lo hemos logrado; no queremos ni el DNU ni la ley Bases. También estamos en la defensa de Radio Nacional, de Télam, de la Televisión Pública; y sobre todo en nuestra provincia, de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde se está haciendo un ajuste como nunca antes había sucedido".

Finalmente, Roberto Cristalli, secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), aclaró en principio que esta manifetación no es en contra de la investidura presidencial, sino con las políticas de gobierno que impulsa Javier Milei: "Nos parece importantísimo para todos los cordobeses que el presidente venga a Córdoba, en un acto tan emblemático. Con lo que no estamos de acuerdo es con esta política de ajuste, que está excluyendo a un montón de gente, que nos ha suspendido a los docentes la paritaria nacional, que no s deja sin salario de referencia a nivel nacional".

"Queremos recuperar la paritaria nacional, queremos recuperar el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), queremos recuperar los fondos para las universidades, queremos recuperar los fondos para las cajas no transferidas para los jubilados. Además, estamos convencidos que el Estado Nacional es el que tiene que cumplir la ley de financiamiento educativo, es el que tiene que cumplir la ley de educación nacional, que establece la obligatoriedad del nivel inicial, el primario, el secundario, que la educación es un derecho social y que el Estado es el garante y debe hacerlo", completó.

Finalmente, subrayó que en la marcha federal universitaria del 23 de abril pasado "marcó claramente que para los argentinos la educación tiene que ser gratuita, garantizada por el Estado, y la universidad también".

