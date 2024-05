El ministro del Interior, Guillermo Francos, asistió este martes al debate del proyecto Ley Bases -que tiene media sanción de la Cánara de Diputados- en el plenario de comisiones del Senado.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, el funcionario defendió la reforma laboral incluída en el proyecto de Ley Bases, asegurando "que hace falta una modernización de las leyes laborales, no hay duda".

Francos agregó ante los senadores: "Yo lo he hablado a esto con los dirigentes sindicales más importantes del país y todos coinciden en que es necesario modificar las normas de contrato de trabajo".

Y en cuanto al elevado porcentaje de trabajadores no registrados (en negro), señaló que tal realidad se debe a que "la legislación de trabajo es un castigo para las empresas pymes que no los pueden tomar en blanco". Sin embargo, toda vez que hubo beneficios para los empresarios, ya sea por reducción de los montos que aportan a la seguridad social o despenalizando que se cuente con personal "en negro", no fue posible verificar una reducción del empleo no registrado o, peor aún, una reducción de la desocupación.

También hizo mención al controvertido punto de la extensión del período de prueba, lo que es visto por gremialistas y abogados laboralistas como una habilitación al trabajo sin registrar, alentando la constante rotación de personal en particular en empleos de baja calificación. "La ampliación periodo de prueba, la eliminación de las multas, la posibilidad de generar por convenio colectivo el fondo de desempleo similar a los trabajadores de la construcción, son pequeños avances sobre una reforma que debería hacerse con carácter mucho más profundo pero no había posibilidades de encararlo en este momento", sostuvo Guillermo Francos.

El ministro del Interior defendió también el paquete fiscal en el Senado de la Nación. Fue en el inicio del plenario de comisiones que inició este martes y continuará hasta el jueves.

Inició su exposición haciendo hincapié en que todos los gobiernos, desde 1983 a la actualidad, tuvieron que resolver "problemas heredados".

A su vez, realizó un breve recorrido de ambos mega proyectos y se refirió a la denuncia de diputados kirchneristas sobre la supuesta modificación del texto impositivo que tuvo la media sanción la semana pasada en la Cámara baja. "Yo estuve en la Cámara de Diputados y no vi nada raro. Se expresaron todos los sectores políticos", sostuvo el titular de Interior y uno de los encargados de la negociación con los gobernadores.

Scioli, a favor de votar la Ley Bases

"Me parece que es un momento de acompañar. Uno puede tener distintas actitudes: ser indiferente, ser oposición por oposición misma, tirar piedras, obstáculos o ante la convocatoria que hizo el presidente (Javier) Milei, manteniendo una identidad que tengo como peronista, si uno puede ayudar por qué no se lo puede hacer", sostuvo Da niel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Naciónel, en una charla con periodistas.

Acusan a Franco de ser parte de las privatizaciones de los 90

El senador peronista Sergio Leavy (Salta), apuntó contra el ministro del Interior, Guillermo Francos, al sostener que el titular de la cartera participó del proceso de privatizaciones de empresas públicas durante la administración presidencial de Carlos Saúl Menem.

Ante la consulta de Leavy, quien le preguntaba por el Belgrano Cargas, Francos lanzó: "Yo no participé en ninguna etapa de las privatizaciones. No le puedo responder".

Sin embargo, Francos recogió el guante y puso como ejemplo a YPF y su proceso de estatización, hoy en la Justicia de Estados Unidos.

"Los resultados han sido varios y también cuál ha sido el proceso. Depende el momento y cómo se mire. Este va a ser el primero y ojalá podamos hacerlo bien", agregó Francos.

La meta: que se se sesione el 16 de mayo

La “Ley Ómnibus”, recortada, comenzó a debatirse este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto del Senado de la Nación.

Este miércoles, se espera que concurran los funcionarios Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía) y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. A su vez, el jueves habrá un debate entre los propios senadores, para continuar discutiendo el proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal, ambos recibidos desde la Cámara de Diputados, donde lograron la media sanción. La intención del oficialismo de La Libertad Avanza, es lograr la firma de los respectivos dictámenes y sesionar el próximo 16 de mayo.

Fuente: con información de NA

