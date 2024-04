Qué dijeron los senadores tras aprobar un aumento de sus dietas

Los integrantes del Senado aprobaron un aumento de sus dietas que fue previamente acordado por todos los bloques, en una sesión en la cual la Cámara alta avaló la nómina de seis embajadores propuesta por el presidente Javier Milei para encabezar las representaciones diplomáticas de Argentina en Estados Unidos, Francia, India, Paraguay, Israel y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El incremento salarial fue acordado el miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria en la cual todos los bloques, incluido el de La Libertad Avanza (LLA) aceptaron duplicarse las dietas.

Lo que percibe un legislador de la Cámara alta pasaría de menos de 2 millones de pesos a más de 4 millones de pesos. El tema de los aumentos había generado una polémica en el oficialismo y en los diferentes bloques sobre quienes votaron a favor y en contra.

La senadora de Unión por la Patria (UxP), Juliana di Tullio, dijo que “todos los senadores y senadoras de la Nación de todos los bloques políticos” que estuvieron presentes votaron “a favor de la actualización de las dietas, incluso los que dicen que lo hicieron o ahora quieren rechazarlo”.

“No es verdad que haya habido bloques o senadores que se hayan expresado en contra (…) No es verdad que se votó en secreto y para que no quede registro. Se votó como los estableces los artículos 205 y 212 del reglamento del Senado”, afirmó la legisladora.

Además, agregó que el presupuesto del Poder Legislativo, incluidos los sueldos del personal administrativo, “implican un 0.34% del presupuesto nacional”

“Que el Poder Ejecutivo mande su ejército de trolls a atacar al Poder Legislativo por la dieta de 72 senadores, solo confirma el desprecio que este gobierno tiene por la vida democrática de la república”, remarcó la senadora.

Mientras que, el senador cordobés, Luis Juez, expresó: “Todo nuestro bloque en el Senado no convalidó el tratamiento sobre tablas del proyecto. Votamos decididamente en contra y lo digo con claridad porque se lo dije a mis colegas. Me parece una locura. Es inoportuno y una bajeza en el momento que está viviendo la sociedad”.

“Me parece una falta de empatía increíble debido a las circunstacias por la que atraviesa el ciudadano común. Mi postura no es una conducta antisolidaria con el cuerpo, pero no estoy para nada de acuerdo. Como presidente del bloque hoy no concurrí a la reunión de labor parlamentaria para no convalidar con mi presencia el tratamiento del tema. Quiero ser absolutamente responsable de lo que digo”, dijo el senador.

El titular del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, dijo: “Todos votamos. Y el motivo por el cual uno levanta la mano y otro no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri), y ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria”.

Y agregó: “Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado, y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’”.