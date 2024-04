Mientras el Gobierno de la provincia austral declaró "persona no grata" a David Cameron y aseguró que representa el "colonialismo"; el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno "no tiene por qué opinar sobre la agenda de otros países".

"El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo el vocero presidencial en conferencia de prensa y volvió a expresar que "no existe razón para el paro" convocado por la CGT para el próximo 24 de enero.