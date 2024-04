“Las personas ya no tienen dónde tramitar las pensiones, llegan a las oficinas y se encuentran con la cortina cerrada”.

Trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) alertaron que el organismo “se encuentra paralizado” por el despido del 25% del personal y la falta de gestión de las nuevas autoridades; y advirtieron que esta situación provoca un freno en la asignación de más de 60 mil pensiones, en la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y en otros servicios fundamentales que brinda la oficina para garantizar la inclusión.

“En total hubo 330 compañeros despedidos en dos tandas”, dijo a Somos Télam Ramiro Unamuno, secretario adjunto de la delegación Andis de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN).

Andis fue uno de los primeros organismos del Estado que comenzó con la ola de despidos a fines de febrero: hasta el momento se despidió al 25% de la planta laboral de la agencia, que estaba compuesta por unos 1.300 trabajadores en todo el territorio nacional.

Más de la mitad de los despedidos pertenecen al interior del país, por lo que “las personas ya no tienen dónde tramitar las pensiones, llegan a las oficinas y se encuentran con la cortina cerrada”, apuntó Unamuno.

En nuestro país se estima que alrededor de cinco millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, pero solo 1.594.888 cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), según datos de Andis del año pasado.

La desarticulación de la presencia estatal federal va de la mano del cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) en distintos puntos del país, donde funcionaban delegaciones de Andis y otros organismos.

Sumado al cierre de los CDR dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, Unamuno indicó que la asignación de pensiones no contributivas a personas con discapacidad está “frenada hasta en tanto no se audite”.

“Hay entre 60 mil y 80 mil pensiones paradas porque no hay nadie que las firme en el área. No hay un director nombrado”, sostuvo el delegado de UPCN y explicó que Natalia Basil, quien se hizo conocida por ser la directora de medios de La Derecha Diario, está a cargo de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, aunque todavía no fue designada oficialmente.

“El organismo está paralizado en el sentido político, no hay una política en discapacidad ni ningún tipo de gestión. El director ejecutivo es Diego Spagnuolo, que es el único funcionario que fue nombrado, pero no entiende nada de discapacidad”, afirmó Unamuno.

