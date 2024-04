Las y los trabajadores del Inadi, Enacom y ex Ministerio de Desarrollo cuyas dependencias fueron cerradas aún no fueron notificados con los despidos y no saben cómo seguirá su situación. Foto: ATE Córdoba

Las y los trabajadores del Inadi, Enacom y ex Ministerio de Desarrollo cuyas dependencias fueron cerradas aún no fueron notificados con los despidos y no saben cómo seguirá su situación. Foto: ATE Córdoba

En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, indicó que este miércoles las y los trabajadores protestarán en las distintas dependencias del país en reclamo de los 11.000 despidos que oficializó el Gobierno este 31 de marzo.

"Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos", alertó Aguiar.

En Córdoba, el secretario general de ATE, Federico Giuliani confirmó a este medio que son 107 las y los trabajadores que fueron notificados con la baja de contrato en la provincia. "Esto es sin contar los cierres de Enacom, Inadi, el SMN, y el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que hasta ahora no sabemos bien qué va a pasar porque los trabajadores no recibieron la comunicación de los despidos", indico el referente gremial y agregó: "Atrás no hay ñoquis, no hay casta, son trabajadores de a pie que vienen todos los días a abrir las oficinas de los organismos para garantizar derechos. Acá no hubo criterio con los despidos".

ATE acusó al Gobierno de "provocar cesantías masivas en el Estado" e indicó que "suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal" y llamó a las y los trabajadores a presentarse en los lugares de trabajo para reclamar contra la medida.

En Córdoba, la convocatoria unánime fue a partir de las 10.30 frente al edificio del ex Ministerio de Trabajo en calle 27 de Abril 351.

Durante este miércoles, trabajadores del Enacom en Córdoba, denunciaron intimidación policial afuera del organismo cuya dependencia fue cerrada pero las y los trabajadores aún no saben cuál es su situación laboral. En ese marco, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA -algunos de civil y portando un arma 9mm-, se hicieron presente donde las y los trabajadores reclamaban por su fuente de trabajo: "Nosotros no somos delincuentes, deberían estar combatiendo el narcotráfico", indicaron los trabajadores que registraron la situación y denunciaron que se trata de "un acto de amedrentamiento".

El Gobierno actúa "al margen de la ley"

"Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales", puntualizó Aguiar y ratificó este miércoles habrá "ingresos masivos y simultáneos" de los trabajadores del Estado a los distintos organismos en el marco del plan de lucha contra el Gobierno para revertir los despidos.

"Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley", enfatizó.

Para este miércoles a las 16 también está convocado un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha", informó el titular de ATE que además alertó que la cantidad de despidos podría incrementarse en los próximos días, según confesó el propio Gobierno la semana pasada a través de su portavoz, Manuel Adorni.

En ese marco, el vocero presidencial precisó que se estaban analizando 70 mil contratos. "Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando", había expresado Adorni.

