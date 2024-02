Milei "no es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo".

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, sostuvo en una entrevista periodística que el presidente Javier Milei "va en contra de la Constitución porque no cree en ella"; y subrayó, en ese sentido, que "no mintió" durante la campaña presidencial, al presentarse como un "anarco capitalista"; una definición que "nadie fue a buscar al diccionario", según la ex diputada.

"Él no mintió porque se define como un anarco capitalista; es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos sino un sistema de intercambio", dijo Carrió esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

Y agregó: "Para eso necesita una moneda que puede ser el dólar o cualquier otra, no es un peso, un dólar, y por este motivo tampoco cree en los municipios, ni en los estados provinciales, ni en el Congreso ni en nada".

"Eso que él llama casta es la escuela pública, es el sistema público de salud, así que no se confundan, no son solo los ñoquis o un estado sobredimensionado", insistió la dirigente y comparó el "deseo" del mandatario con una sociedad como la de "la Islandia medieval, el viejo Oeste Americano, o todos los sistemas precedentes a la creación del Estado-Nación".

"Milei no cree en la Constitución, para él la justicia es arbitraje privado y para lograr esto necesita una moneda común que es el dólar y la cabeza de turco, que después se la saca, para lograr esto, es Santiago Caputo", dijo Carrió; y añadió que previamente necesita "un ajuste".

"Es una especie de darwinismo social que termina en el caos porque él (Milei) adiciona a esta utopía libertaria la estrategia política: ellos tienen un plan, por eso dicen `no la ven` que quiere decir vamos por la destrucción del Estado, por la extinción de las clases medias profesionales", mencionó.

Según Carrió, el mandatario también "ocupa el lugar de Dios, él sustituye ese lugar, por eso hay una falsa religiosidad e idolatría, y no es cristiano".

Sobre qué rol ocupa el ex presidente Mauricio Macri en una eventual alianza con el Gobierno de La Libertad Avanza, Carrió respondió: "Yo dije hace ocho meses que Macri iba por la destrucción de Juntos por el Cambio, llevó a Patricia (Bullrich) a enfrentarse con (Horacio Rodríguez) Larreta, y que luego iba a intentar destruir a Patricia para ir con Milei".

