El presidente Javier Milei disertará este sábado en Washington, en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), el encuentro anual que reúne a referentes de la derecha de Estados Unidos, informaron fuentes oficiales.

El jefe de Estado viajó este viernes por la noche en un vuelo comercial, acompañado de una reducida comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el designado embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein, entre otros, según dijeron las fuentes consultadas por Télam.

Milei será uno de los oradores del encuentro, que comenzó el miércoles y concluye este sábado, en una reunión en la que tendrán también la palabra el ex mandatario estadounidense y aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato, Donald Trump.

Otros oradores previstos son el ex asesor de la Casa Blanca durante la administración Trump, Steve Bannon; el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, quien fue principal impulsor de la salida de ese país de la Unión Europea, ocurrida el 31 de enero de 2020, conocida como "Brexit".

También asistirán la ex primera ministra británica Liz Truss; el ex secretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson; el vicegobernador del Estado norteamericano de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson; el antiguo jefe de personal del Pentágono, Kash Patel; presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly; y el ex embajador estadounidense en Israel David Friedman, según consignaron agencias internacionales.

El Presidente no mantendrá una reunión formal con Trump, quien hablará a las 12 (hora local, 14 hora argentina), mientras que Milei tiene prevista su disertación a las 14.55 (hora local, 16.55 hora argentina), de acuerdo con el programa difundido por los organizadores.

El propio Milei había adelantado en declaraciones periodísticas que era "muy difícil" el encuentro con Trump, ya que hablaba antes que él, y por su llegada en un vuelo de línea no daban los horarios para una cita.

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) es una cumbre que reúne a activistas conservadores y representantes electos de Estados Unidos y que se realiza desde 2010, organizada por la Unión Conservadora Estadounidense, una asociación que tiene su sede central en National Harbor, a 19 kilómetros de Washington DC.

Milei permanecerá en Estados Unidos hasta el domingo por la noche, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires, y su llegada está prevista para el lunes por la mañana.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: