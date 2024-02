En una entrevista periodística con el canal de noticias C5N, el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, advirtió que si se mantiene la quita de subsidios al transporte de pasajeros del interior, decidida por el presidente Javier Milei, "debería rescindir el contrato con la empresa de colectivos y dejar de prestar el servicio" por falta de fondos.

"Apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo", señaló, con la esperanza de que la medida tomada por el Gobierno Nacional pueda revertirse.

Bernarte precisó que en la ciudad del este cordobés, el servicio de transporte público de pasajeros es utilizado principalmente por estudiantes y trabajadores. "En la ciudad de San Francisco tenemos 134 mil boletos de estudiantes por mes y 15 mil boletos de trabajadores", detalló.

"Afrontar el costo del subsidio que recibíamos de la Nación sería imposible, no lo teníamos ni siquiera previsto como partida presupuestaria", afirmó con preocupación y ratificó que, de no mediar un cambio en la decisión política, "el transporte público debería ser levantado".

Precisó Bernarte que el valor del boleto, con la quita del subsidio nacional, al igual que en la capital provincial, escalaría a los $1.100; y adelantó que mantendrá reuniones con otros intendentes y con el gobernador para pensar una alternativa conjunta.

Explicó Bernarte que a la empresa Autobuses Santa Fe, que trabaja en la localidad, se le abona un canon que en diciembre fue de más de $19 millones y que se compone de un 40% aportado por Nación, un 42% de la Provincia y menos del 20% que afronta la Municipalidad. Anticipó el intendente que sería "imposible afrontar" el canon si sólo estuviese el aporte de la Provincia.

"No vamos a meter a la municipalidad en un juicio, trataremos de rescindir de manera acordada con la empresa. Es la decisión política al día de la fecha, no obstante apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo y encontrar una solución que no afecte a los vecinos de a pie, a los estudiantes, a quienes van a trabajar, a quienes desde los barrios llegan al centro comercial y de servicios", concluyó.

