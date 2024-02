Cristalli: "No va a haber reforma en Córdoba sin el consenso de los docentes”

Frente a la Legislatura, el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, dijo que “el inicio de clases lo vamos resolver en las escuelas, con los compañeros. También decimos que respetamos la decisión de otros gremios estatales. Llaryora empezó metiendo las manos en el bolsillo, con los aportes para la Caja y con los aportes para el Apross. Desde ese momento, la docencia de Córdoba, la UPC, en toda la provincia se viene manifestando. Lo venimos haciendo con total organicidad, con total compromiso, con total respeto y con un acuerdo íntegro de toda la organización sindical”.

“Teníamos la esperanza de que el gobernador, que viene hablando en los medios de diálogo, de responsabilidad, de consenso, de sentido común, hubiese dicho una frase: convocamos a los docentes a discutir la paritaria del año pasado y la paritaria de 2024. No lo escuchamos hoy. Por lo tanto, más que nunca ratificamos por unanimidad todos los que estamos acá representando a la docencia de Córdoba, que queremos la mesa de diálogo, queremos que nos convoquen a discutir, queremos cerrar la paritaria de 2023”, sumó.

Entre otros de los reclamos, Cristalli detalló que “en el año pasado, en la paritaria, quedó pendiente la titularización de los compañeros de adultos, PIT, PROA y coordinadores de curso. Vamos a ir por eso también. El sentido común para los docentes es cumplir los acuerdos. No desconocer los acuerdos; el propio gobernador, el año pasado, cuando peligraba la elección, se puso al frente de la negociación e intervino para que se resolviera el conflicto. Fue parte de ese acuerdo salarial y este año lo desconocen”.

Y se refirió al debate por la ley ómnibus: “Le decimos al gobernador que acaba de mostrar apoyo a la gobernabilidad de Milei, que se prepare en la provincia de Córdoba, que, si hoy sale en el Congreso un ajuste para educación, si se pierde la paritaria, si se pierde el Fondo de Financiamiento y si se pretende avanzar en una reforma que no nos garantice estabilidad laboral, salarios dignos, capacitación en servicios, que se prepare porque no va a haber reforma en Córdoba. No va a haber reforma en Córdoba sin el consenso de los docentes”.