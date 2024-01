El diputado nacional radical Facundo Manes, antes de ingresar al Congreso para participar del debate del proyecto de "Ley Bases", enviada por el Ejecutivo, adelantó que, pese a no estar de acuerdo con el modelo propuesto por Javier Milei, le brindará gobernabilidad, discutiendo punto por punto del texto.

"Hay gente que tiene que dormir afuera porque no puede pagar el alquiler, hay gente que no puede darle de comer a sus hijos las cuatro comidas diarias. Hay jubilados que no pueden pagar su medicación. La situación es dramática en este contexto", describió Manes, ante la prensa, en una entrevista recogida por la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios.

Y agregó: "Venimos al Congreso a honrar a una de las instituciones de la democracia. Vamos a discutir punto por punto el proyecto de ley. Es importante que le demos gobernabilidad a este gobierno que recién empieza, aunque no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que quiere hacer ni con el modelo de país que quiere. Es un modelo de país para un 20% acomodado y 80% de pobres, que estimula la exportación primaria y no la producción y el valor agregado. Es un modelo para muy pocos argentinos".

Advirtió Manes que "el Presidente tiene que respetar la Constitución" y recordó que en el foro económico de Davos "dijo que la justicia social es aberrante e injusta". Recordó el diputado radical que Juan Bautista Alberdi, a quien Milei cita como referencia, "debe ser leído bien", ya que consideraba que la Constitución Nacional debía ser una carta de navegación y ésta "habla de un crecimiento económico con desarrollo social".

