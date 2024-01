CGT Regional Córdoba: "El Movimiento Obrero Unido ha dicho 'no' al atropello de Milei"

Este miércoles Javier Milei enfrentó su primer paro nacional a tan solo 45 días de haber asumido como presidente. La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo contra las reformas laborales incluidas en el DNU y el proyecto de ley ómnibus que obtuvo dictamen en la madrugada de este miércoles.

En Córdoba se movilizaron casi 50 mil personas, y debido a que la central sindical está dividida se desarrollaron dos actos. La primera manifestación estuvo encabezada por la CGT Córdoba, integrada por el SEP, Asociación Bancaria Seccional Córdoba, Empleados Judiciales, Suoem, y Uocra, entre otros. El acto duró una hora y a las 13:30 ya había iniciado la desconcentración.

El segundo acto lo encabezó la CGT Regional Córdoba, que responde a la central obrera nacional. El abandono de tareas fue a las 12 y marcharon hacia la esquina de Larrañaga y avenida Hipólito Yrigoyen. A las 14:30 cantaron el Himno Nacional Argentino y luego leyeron un escrito con los puntos claves del paro.

Acto seguido, tomó la palabra Abel Furlán, secretario de Interior y secretario general de la UOM, y al igual que Cortelletti, dijo que la medida de fuerza fue “un éxito en todo el país”.

“Nunca un presidente en tan poquitos días impulsó tantas medidas salvajes”, cuestionó Furlán para justificar los motivos del paro a pocos días de la asunción de Milei. “No gobierna el presidente, gobiernan las corporaciones que hicieron este DNU”, sentenció.

En esta caso, los sindicatos que participaron fueron: Astsa, Aoita, Camioneros, UOM, Luz y Fuerza Córdoba, La Bancaria, entre otros.

Ezequiel Morcillo, secretario general de la Asociación Bancaria Seccional Córdoba, dialogó con LNM y aseguró: "Creo que ha sido contundente la convocatoria. Es una demostración del Movimiento Obrero Unido diciendo no a al atropello que quieren hacer, no a un DNU, no a un proyecto de ley ómnibus que pretende llevarse por delante años de lucha de los trabajadores, sus derechos individuales, colectivos, destruir y desfinanciar a los sindicatos para terminar fabricando trabajadores pobres y sin derechos, para poder así incrementar exponencialmente sus ganancias a costa del hambre del pueblo".

Respecto a la reinstauración del Impuesto a las Ganancias, de otra forma o con otro nombre, Morcillo expresó: "Una vergüenza que el hoy el presidente, en el momento que fue diputado, votó en contra del Impuesto a las Ganancias con su dialéctica de que hay que pagar menos impuestos, pero está claro que menos impuestos van a pagar los empresarios. El pueblo y los trabajadores vamos a pagar todo lo que haga falta para que ellos tengan una buena vida".

