lEl ex mandatario peruano dijo que las investigaciones en su contra no presentan “prueba contundente”.

lEl ex mandatario peruano dijo que las investigaciones en su contra no presentan “prueba contundente”. Foto: NA

El encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo reiteró este lunes que no lidera una organización criminal e insistió en que no cometió el delito de rebelión cuando decidió el cierre del Congreso, en diciembre de 2022.

“No lidero ni formo parte de una organización criminal, nunca lo hice; vengo de familia humilde que conoce los valores, necesito que se haga justicia”, remarcó Castillo desde el penal Barbadillo, en una audiencia judicial para evaluar dos pedidos de su defensa en busca de revocar la prisión preventiva.

Sobre eventuales hechos de corrupción en su gestión, Castillo dijo que rechaza rotundamente la imputación de organización criminal y que las investigaciones en su contra no presentan “prueba contundente”.

“El pueblo me eligió para ser presidente; hasta ahora no se me encontró ninguna prueba contundente. A través de mi defensa, he pedido que se levante el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario. La única cuenta que tuve como presidente es la que tenía en el Banco de la Nación como maestro”, aseveró, según la estatal agencia Andina.

El abogado del ex mandatario, Eduardo Pachas, argumentó su pedido en las supuestas declaraciones del jefe policial Harvy Colchado en un medio de comunicación, que mostrarían que habría orientado las declaraciones del exasesor ministerial Salatiel Marrufo, quien dijo haberle entregado 50 mil soles.

El representante del Ministerio Público, a su vez, pidió que se declare infundada la apelación presentada por la defensa de Castillo y se confirme la resolución que impone prisión preventiva.

Sostuvo que no hay asidero en el señalamiento de que Colchado generó un testigo falso y que están válidamente acreditadas por el momento los elementos de convicción que sustentaron la medida restrictiva de la libertad.

De inmediato se hizo otra audiencia para revisar el pedido para revocar la prisión preventiva en la investigación que se sigue a Castillo por el delito de rebelión.

“Quiero que me precisen a qué hora cometí el delito de rebelión. Me causa sorpresa que el Ministerio Público no estime con claridad qué se me imputa; si me acusan de rebelión, dígame en qué momento se inició el alzamiento en armas y hasta cuándo duró”, sostuvo Castillo.

El magistrado César San Martín, a cargo de ambos pedidos, estudiará ahora los pedidos y se pronunciará.

Fuente: Télam