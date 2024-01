El presidente Javier Milei se cruzó fuertemente este lunes con una cuenta de X (antes Twitter) falsa, que lleva el nombre del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Tras percatarse del error, Milei citó su propia respuesta y arrobó el usuario verdadero del mandatario provincial.

"Presidente Milei: yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario", dice el texto publicado por el usuario falso de Kicillof.

A lo que Milei le respondió: "Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un Gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos".

Y continuó: "A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF".

Para finalizar, el jefe de Estado remató, sin percatarse en un principio de que la cuenta era falsa: "Tampoco los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia. Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema."

Fuente: NA

