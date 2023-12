El titular de la flamante cartera de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Martín Gill, dialogó con La Nueva Mañana respecto del apoyo y acompañamiento que el Gobierno ha comprometido para jerarquizar a este sector de la economía social.

Uno de los primeros grandes anuncios de gestión del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, fue la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Se trata de una iniciativa novedosa, ya que es uno de los pocos gobiernos en el país que apuestan a un espacio de estas características, que en Córdoba incluye un universo diverso que va desde la prestación de servicios públicos hasta la producción industrial bajo la figura de cooperativas y mutuales.

En junio pasado, en la localidad de Justiniano Posse, Llaryora hizo la promesa de la creación de esta cartera. Allí se comprometió con el sector cooperativista y habló de una línea de trabajo que se basará en mapeos productivos, de conectividad, educativos, de salud, entre otros. En palabras del propio Llaryora, la apuesta a este espacio es una de las primeras políticas que destacan su inicio en la gestión: “Esta postura de convertirla en Ministerio le va a dar una visibilidad y una cobertura desde el gobierno. Ahora las cooperativas tienen su ministro, quien se va a sentar en el gabinete”, dijo en la localidad del sudeste de la provincia.

Quien estará al mando de esta cartera será el ex intendente de Villa María y ex secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill. “Hay un compromiso del gobernador y una propuesta que hizo durante su campaña, que es reconocer y jerarquizar esta dimensión de la economía social presente en las cooperativas y las mutuales en un rango de Ministerio. No solo para darle jerarquía administrativa sino construir una agenda que potencie cada rincón de la provincia con un Estado que acompañe a la comunidad organizada”, explicó el ministro en diálogo con La Nueva Mañana.

La propuesta y la dirección van de la mano de dos dirigentes del interior, San Francisco y Villa María. En la provincia hay un total de 427 localidades y en gran parte de ellas, las cooperativas tienen un rol fundamental para el funcionamiento tanto económico como social de las comunidades. “Sin ellas, los recursos serían escasos, los vecinos no podrían acceder a múltiples beneficios o servicios. Algunas son poblaciones pequeñas donde a veces el mercado no llega, porque su variable tiene que ver con la rentabilidad. En estos casos no puede descartarse la vida de los vecinos y allí han sido las cooperativas y las mutuales de distintos rubros las que han impulsado durante toda la historia el desarrollo de los servicios locales”, agregó Gill.

A lo largo del tiempo en Córdoba han surgido nuevas y diversas cooperativas de trabajo que gestaron, en un país con una tasa elevada de empleo informal, la posibilidad de generar autoempleo organizado y solidario. En el ámbito de la comunicación, por ejemplo, como es el caso de este medio, esta modalidad garantiza una pluralidad de la palabra y de la información.

Por otro lado, muchas localidades reciben servicios públicos a partir de la gestión de las cooperativas; es decir, agua, gas, cloacas, conectividad, entre otros. Actualmente están en gran desarrollo las que se dedican a la economía circular, apostando al cuidado del medio ambiente y la revalorización del reciclado. En estas últimas, las políticas estatales, por ejemplo del COyS, acompañaron el trabajo de las mismas.

“Cuando uno analiza el mapa de la provincia encuentra que la dimensión de las cooperativas y las mutuales tiene un impacto en hacer una Córdoba con mayor desarrollo”, dijo el ex intendente de Villa María.

Territorialidad y gestión

Actualmente, desde el gobierno provincial están enfocados en la organización estructural del Ministerio y los lineamientos que pidió Llaryora. Uno de ellos es garantizar un Ministerio transversal en el diálogo con los sectores. En este aspecto van a convocar a un Consejo de Cooperativas y Mutuales de Córdoba para que la planificación y elaboración de proyectos sean un trabajo en conjunto. “Vamos a tener una agenda muy territorial. El gobernador nos ha pedido menos escritorio y más territorio, que estemos cerca de cada emprendimiento, que recorramos hasta el rincón más pequeño, que tengamos la capacidad de escuchar, de diseñar nuevas herramientas y ser disruptivo en nuestras decisiones. Este Ministerio es fruto de una decisión política y acompañamiento de todo el sector cooperativista, mutualista”, fundamentó Gill.

Fondo específico para obras en el sector cooperativista

Será todo un desafío diagramar políticas de estado en vistas de una gran dificultad económica que vamos a enfrentar como sociedad. En este sentido, el ex intendente de Villa María anticipó que “se creó un fondo específico al momento del tratamiento del presupuesto provincial. Con él se va a ejecutar a partir de cooperativas y mutuales obras de redes en cada una de las localidades. El gobernador ha pensado en cómo desarrollar mecanismos que permitan que el sector cooperativo cuente con herramientas de financiamiento para que las obras se puedan concretar de manera solidaria en cada comunidad en épocas de dificultad”.

“La decisión del gobernador ha sido que esa organización de las comunidades encuentre en el Estado a un amigo, a alguien que puede acompañar, promover, asistir, financiar procesos asociativos que permitan, aun en tiempos difíciles, lograr mayor desarrollo”, concluyó Gill.

