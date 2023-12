En su primer día como Secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), Roberto Cristalli advirtió en diversos medios de comunicación la preocupación del sindicato respecto al panorama político y social actual y los ajustes que se avecinan.

En primer lugar, manifestó que la medida anunciada este jueves por el gobierno nacional electo sobre la eliminación del Ministerio de Educación de la Nación -que pasará a ser una secretaría dependientes de un “superministerio de Capital Humano”- pone en alerta a toda la docencia del país.

El Secretario General alertó además que esta medida acerca del Ministerio puede significar el fin de la Paritaria Nacional Docente, por ser el ámbito que regula las condiciones salariales y la distribución de los recursos a nivel nacional, y las inversiones en infraestructura, materiales pedagógicos y nuevas tecnologías. Entre otros aspectos, enfatizó la preocupación acerca del cumplimiento de lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo.

Al respecto, Cristalli planteó como eje central la resistencia como sindicato los ajustes anunciados y el rechazo al modelo educativo que se está proponiendo: “El sistema de voucher planteado va a ser muy difícil que pueda implementarse, es lo peor que le puede pasar al sistema educativo, porque lo que se toma como ejemplo es el modelo de Chile, mientras que los propios chilenos vienen a estudiar a Argentina porque acá hay educación de calidad y garantizada por el Estado. Ellos para poder acceder a un título universitario tienen que endeudarse a 30 años, y evidentemente hay una desigualdad enorme entre quienes tienen posibilidades y los que no”.

Entre otras cuestiones, indicó sobre el rol que asumió este jueves: “Como organización sindical vamos a defender el trabajo de los docentes, la estabilidad laboral, el salario y las jubilaciones. Vamos a apoyar las políticas públicas que garanticen que las escuelas no se cierren y que aseguren a las y los estudiantes el acceso a la educación obligatoria desde el nivel Inicial hasta el nivel Secundario a cargo del Estado”.

“Vamos a exigir que el acuerdo salarial realizado hasta el mes de enero de 2024 se cumpla tal cual está firmado, es decir que se garantice que los salarios queden cada mes 10% por encima de la inflación”.

“Nos preocupa muchísimo el anuncio de intentar la transferencia de la Caja de Jubilaciones, porque eso significaría que ya no pagaría una parte la Provincia si no que se resolvería a través del Anses. Además, exigimos garantías de que no se eleve la edad jubilatoria, ya que sería un despropósito pretender que los docentes trabajen hasta los 65 años, y también exigimos tener la garantía de que se mantiene la suspensión del diferimiento para los aumentos, el 82% del cálculo del haber jubilatorio y el 82% del Fonid que lo estamos cobrando ya”.

“Tenemos que tener inversión para que todas las escuelas empiecen a funcionar el primer día de clases, para infraestructura escolar, que hay muchas escuelas con inconvenientes y si no se prevé hacerlo con tiempo durante este mes y el verano va a ser muy difícil que en algunos lugares se pueda comenzar”.

Respecto al rol del sindicato, reafirmó su vocación de diálogo institucional con todos los niveles de gobierno y la defensa del modelo gremial docente que sostiene la UEPC, basada en la lucha irrestricta por mejores condiciones laborales y la construcción permanente de propuestas vinculadas a salud, recreación, capacitación y demás aspectos para acompañar la vida de las y los afiliadas y su grupo familiar, y la docencia en general.

Los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva Central del gremio docente, encabezada por el secretario general Roberto Cristalli, y la secretaria general adjunta Elizabeth Vidal, quienes fueron electas y electos el pasado 4 de agosto, comenzaron sus funciones al frente de la UEPC a partir de este viernes luego de un emotivo acto de asunción de las nuevas autoridades, que se llevó adelante el jueves.

Durante el acto. Juan Monserrat, quien fue secretario general de nuestra organización durante dos periodos señaló: "Estoy convencido de que hemos hecho lo mejor que pudimos hacer y hemos construido una organización en la que nuevas voces se van a integrar al debate colectivo. Vamos a honrar a este sindicato para que siga debatiendo, luchando y resistiendo. Hoy más que nunca", expresó el ex titular de UEPC.