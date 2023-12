Especial para La Nueva Mañana

RECESIÓN A LA VISTA:

Las desvinculaciones de unos 500 trabajadores de empresas contratistas de la cuenca petrolera neuquina tras las declaraciones de miembros del próximo gobierno respecto a la obra pública anticipan una economía contractiva. En efecto, tanto sindicatos como así también no pocos empresarios aguardan con incertidumbre al 10 de diciembre. El mismo presidente electo reconoció que se avecina un período de estancamiento económico con alta inflación. Sin embargo, desde estas páginas alertamos que no rumbeamos hacia un estancamiento, sino hacia una recesión del nivel de actividad.

“Corren serio peligro los trabajos de la construcción”

La obra pública “entre emprendimientos grandes y chicos genera unos 200 mil puestos de trabajo” de manera directa, explicó a LNM el secretario general del sindicato de la construcción de Córdoba. De modo tal que, si se “paralizara la obra pública en ejecución”, comentó Néstor Chavarría, esos puestos de trabajo “corren serio peligro”. Asimismo, esto también perjudicaría a los trabajos que genera un sector económico dinámico como la construcción que se nutre de miles de proveedores. Por lo que, para el dirigente sindical, en total serían “800 mil los trabajadores” potencialmente afectados por medidas de parate total.

Para la Unión Obrera de la Construcción de Córdoba trocar al Estado por el privado en materia de obras de infraestructura es imposible de llevar a la práctica. Más allá de que hay obras que no son redituables para una inversión privada, toda inversión necesita “previsibilidad económica”, que no es un activo que el país tenga ni vaya a tener en el mediano plazo. Si bien Chavarría reconoció que en Córdoba al momento no se ven afectadas las fuentes de trabajo porque “no hay grandes obras de nación, Sí destacó que la parálisis de la obra pública impactará en el norte y sur del país. En donde las economías provinciales están atadas a obras dependientes de fondos que gira nación.

Que el privado se ocupe de la infraestructura, impracticable

Los empresarios de la construcción comparten esta posición. En diálogo con LNM, el presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, Horacio Berra, destacó que el impacto puede ser “muy grave” en provincias dependientes de “los traspasos presupuestarios de nación”. En la provincia de Córdoba, aclaró, las obras financiadas por Nación sufrieron parálisis y se ralentizaron, consecuencia de la inestabilidad económica. Esto último es para el empresario el principal obstáculo que comprime al sector.

Para el ingeniero Berra la propuesta libertaria de que el privado reemplace en un 100% al Estado en el financiamiento de obras de infraestructura es impracticable. “En el mundo, en países desarrollados, con continuidad de políticas públicas, la presencia de privados recién asciende al 20%”, aclaró. Mientras que en Chile, de donde el presidente electo dice sacar el modelo de presencia privada, “no llega al 10%”. Con una particularidad, los vecinos trasandinos implementan la incorporación de privados desde hace más de 40 años. Aún así su penetración es marginal.

Pareciera ser que el presidente electo no está al tanto del fracaso de los contratos de infraestructura de participación público-privada, conocidos como PPP, implementados durante la gestión de Cambiemos. Recordemos que la administración de Mauricio Macri preveía realizar 60 proyectos con esta modalidad valuados en torno a 26 mil millones de dólares. Bajo este mecanismo buscaban construir autopistas, cárceles, ferrocarriles, infraestructura social y obras para el sistema energético. Todo con financiamiento principalmente privado. ¿Cuánto se logró ejecutar? Apenas el 2% de las obras, según un reporte de la Auditoría General de la Nación.

La apertura indiscriminada preocupa a la industria

Por su parte, en donde también hay inquietudes es en el complejo automotriz. Se trata de un sector que acumula una buena performance tanto en producción de vehículos como así también de ventas de 0km de parte de las concesionarias. Además, la incorporación de autopartes nacionales consolidó en los últimos años la oferta laboral en las principales terminales automotrices. En el sector hay preocupación respecto a una apertura importadora que termine por desplazar a la producción nacional, desandando también el proceso de incorporación de componentes nacionales. En efecto, de ocurrir lo sufrirían los trabajadores del sector.

El vocero del sindicato Smata Córdoba, Leonardo Almada reconoció a La Nueva Mañana que aguardan al 10 de diciembre con preocupación. Si bien las expectativas de las diferentes escuderías son diversas, según el esquema de negocio de cada una, “una apertura sin regulación deprime la producción nacional”. Traer vehículos desde economías más avanzadas en tecnología deja a un lado a gran parte del tejido autopartista, señaló Almada, porque “tenemos muy buena calidad, muy buena mano de obra, pero no tenemos una industria automotriz ultra competitiva”.

En la metalmecánica cordobesa también crece la zozobra. Si se para la obra pública y, además, se utilizan los pocos dólares que hay “para importar indiscriminadamente cualquier cosa… No cierra por ningún lado”. El metalmecánico Rubén Urbano comentó que si a la inestabilidad económica actual se le suma desregulación del comercio exterior “se van a cerrar varias fábricas”. Es lo que ocurrió durante el período 2015-2019 en donde, según información de AFIP, cerraron 24.537 pymes.

Desregulación de precios en medio de la recesión

Todo indica que la dinámica de empleo que es positiva desde julio del 2021 comenzaría a contraerse. Hasta el momento, la alta inflación y la escasez de dólares se daban en un contexto de nivel de actividad relativamente alta. Esto se reflejaba en la demanda de automóviles y la particularidad del sector. Se necesitaban 23 sueldos mínimos más que en el 2019 para comprar un cero kilómetro, pero, asimismo, se patentaron más vehículos que ese año y la demanda permanecía aún insatisfecha. La economía tomará otro rumbo.

Ahora, el próximo presidente se propone “desregular todos los precios que pueda”. Al tiempo que reconoce que la inflación que signó al gobierno de Alberto Fernández continuara solo que sin la tasa de desempleo baja que oficiaba de contención frente a las subas corrosivas. Liberalización de precios sin un plan de estabilización económica definido, con un gabinete económico improvisado, ni acuerdos políticos densos, no puede menos que perpetuar los problemas que la economía acarrea.

Abren retiro voluntario para unos 450 operarios en Nissan-Renault

La empresa Nissan-Renault anunció esta semana que abre un plan para el retiro voluntario de operarios de su planta del barrio Santa Isabel, en nuestra ciudad de Córdoba. Desde la compañía prevén una importante caída en la producción durante los próximos meses y esperan que sean unos 450 los trabajadores que se sumen al achicamiento de personal de la empresa. Cabe destacar que actualmente la planta cuenta con 1.600 operarios. Según se explicó habrá dos modalidades para los retiros voluntarios: una para contratados y otra para trabajadores efectivos. Los primeros van a percibir la indemnización correspondiente por ley, más el pago de tres meses de haberes; mientras que en caso de los operarios efectivos el pago es de seis sueldos, además de la indemnización correspondiente según su antigüedad.

Mercedez Benz también se achica

La planta de Mercedes-Benz Argentina, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, también abrió el retiro voluntario para trabajadores, que incluye tanto a personal de planta como a administrativos. La empresa alemana asegura que la medida se debe a la caída de las exportaciones, principalmente en la merma de ventas a Brasil.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]