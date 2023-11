Un ex combatiente con domicilio en las Islas Malvinas votó en Ushuaia

Un ex combatiente de la guerra de Malvinas, que logró fijar como domicilio en su documento una dirección ficticia del archipiélago, en homenaje a un compañero fallecido durante el conflicto bélico de 1982, votó este domingo en la escuela rural Nº6 "Entre Ríos" de Tierra del Fuego, situada a 55 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, después de realizar el trayecto por la Ruta Nacional Nº 3 cubierta de hielo y nieve.

Osvaldo Alberto Jacobo Hillar, un veterano cordobés de 59 años que peleó durante 56 días en la guerra contra Gran Bretaña, consiguió hace unos años que el Registro Civil de la capital fueguina le aceptara como domicilio la calle Eduardo A. Vallejo 103, en Puerto Argentino. Islas Malvinas.

"A raíz de una comunicación que tuve con un veterano de la guerra de Vietnam me enteré que los ex combatientes tienen el derecho de hacer estas solicitudes. La gestión me llevó un tiempo, pero por suerte lo logramos", explicó Hillar a Télam, con su documento de identidad en la mano.

Fuente: Télam